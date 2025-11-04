　
國際

珍妮佛安妮斯頓認愛催眠師　曾與布萊德彼特有過婚姻

▲▼好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）。（圖／翻攝IG／jenniferaniston）

▲好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）認愛。（圖／翻攝IG／jenniferaniston）

記者葉國吏／綜合報導　

好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）近日在 Instagram 上正式公開與愛情導師兼催眠治療師吉姆柯蒂斯（Jim Curtis）的戀情。56歲的她分享了一張溫馨的黑白照片，慶祝男友的50歲生日，寫下：「生日快樂，我的愛。珍惜你 ❤️。」照片裡兩人笑容滿溢，手牽手的姿態洋溢著幸福，柯蒂斯則以親吻表情符號甜蜜回應。

安妮斯頓的過去情史備受關注，她曾與布萊德彼特（Brad Pitt）及賈斯汀瑟魯斯（Justin Theroux）有過婚姻。今年夏天，美媒拍到她和柯蒂斯在西班牙度假後，戀情便成為熱議話題。最近，柯蒂斯更陪她出席 Apple TV 劇集《晨間直播秀》（The Morning Show）第三季首映，兩人感情逐漸升溫。安妮斯頓的好友和粉絲都為她的新戀情感到開心，紛紛留言祝福，艾美舒默（Amy Schumer）甚至稱他們是「療癒的天使」。

▲▼好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）。（圖／翻攝IG／jenniferaniston）

▲好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）。（圖／翻攝IG／jenniferaniston）

柯蒂斯是一名專業生活教練，他在生日派對後的社群貼文中感謝親友，但未公開與安妮斯頓的合影。他曾在訪談中分享如何在不同年齡段找到愛，並鼓勵人們先愛自己。他坦言，自信與真誠是吸引愛的關鍵。兩人私下似乎早已建立深厚情感，安妮斯頓追蹤他已有近兩年。

安妮斯頓過去曾坦言自己花了 20 年時間與不孕問題作鬥爭。她也提到童年的家庭經歷影響了自己的婚姻觀，讓她習慣獨處，甚至一度認為單身更自在。她指出，外界多年來對她的生活有許多誤解，但如今這些過去的痛苦已成往事。她以坦然態度迎接新階段，粉絲們也期待她能擁抱幸福的未來。

11/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

珍妮佛安妮斯頓慘遭潑黑漆

珍妮佛安妮斯頓慘遭潑黑漆

由兩大影后瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）和珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）領銜主演，並共同擔任監製的熱門影集《晨間直播秀》（The Morning Show），自 2019 年上線以來話題不斷。第四季最新預告，驚見珍妮佛安妮斯頓竟被潑黑漆，戲劇張力再度升級。

狂粉開車撞爛安妮斯頓住家大門

狂粉開車撞爛安妮斯頓住家大門

歐巴馬夫妻傳婚變！美一線女星遭捲入　合照曝玄機

歐巴馬夫妻傳婚變！美一線女星遭捲入　合照曝玄機

歐巴馬驚傳婚變！友曝「小三」是這女星

歐巴馬驚傳婚變！友曝「小三」是這女星

珍妮佛安妮斯頓搶代言不手軟

珍妮佛安妮斯頓搶代言不手軟

珍妮佛安妮斯頓

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

