珍妮佛安妮斯頓認愛催眠師　曾與布萊德彼特有過婚姻

▲好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）認愛。（圖／翻攝IG／jenniferaniston）

記者葉國吏／綜合報導

好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）近日在 Instagram 上正式公開與愛情導師兼催眠治療師吉姆柯蒂斯（Jim Curtis）的戀情。56歲的她分享了一張溫馨的黑白照片，慶祝男友的50歲生日，寫下：「生日快樂，我的愛。珍惜你 ❤️。」照片裡兩人笑容滿溢，手牽手的姿態洋溢著幸福，柯蒂斯則以親吻表情符號甜蜜回應。

安妮斯頓的過去情史備受關注，她曾與布萊德彼特（Brad Pitt）及賈斯汀瑟魯斯（Justin Theroux）有過婚姻。今年夏天，美媒拍到她和柯蒂斯在西班牙度假後，戀情便成為熱議話題。最近，柯蒂斯更陪她出席 Apple TV 劇集《晨間直播秀》（The Morning Show）第三季首映，兩人感情逐漸升溫。安妮斯頓的好友和粉絲都為她的新戀情感到開心，紛紛留言祝福，艾美舒默（Amy Schumer）甚至稱他們是「療癒的天使」。

柯蒂斯是一名專業生活教練，他在生日派對後的社群貼文中感謝親友，但未公開與安妮斯頓的合影。他曾在訪談中分享如何在不同年齡段找到愛，並鼓勵人們先愛自己。他坦言，自信與真誠是吸引愛的關鍵。兩人私下似乎早已建立深厚情感，安妮斯頓追蹤他已有近兩年。

安妮斯頓過去曾坦言自己花了 20 年時間與不孕問題作鬥爭。她也提到童年的家庭經歷影響了自己的婚姻觀，讓她習慣獨處，甚至一度認為單身更自在。她指出，外界多年來對她的生活有許多誤解，但如今這些過去的痛苦已成往事。她以坦然態度迎接新階段，粉絲們也期待她能擁抱幸福的未來。