歐巴馬夫妻傳婚變！美一線女星遭捲入　合照曝玄機

▲歐巴馬分享為蜜雪兒慶生的合照。（圖／翻攝Instagram）



記者張靖榕／綜合報導

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）與前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）屢次被傳婚變，近日再度因與好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）的緋聞，引發外界熱議。然而，安妮斯頓本人已不只一次出面否認，但分析人士指出，相關合照中似乎有「蛛絲馬跡」，讓外界議論紛紛。

綜合外電報導，歐巴馬單獨出席前總統卡特（Jimmy Carter）的葬禮以及川普總統就職典禮後，網路再度湧現歐巴馬與蜜雪兒的婚變傳聞，甚至翻出美國八卦雜誌先前一篇關於歐巴馬與珍妮佛安妮斯頓傳緋聞的報導。

近日又有網友在社群媒體X分享一張私訊截圖，聲稱一名自稱安妮斯頓友人的人士透露，安妮斯頓承認與歐巴馬有婚外情。事實上，這並非安妮斯頓首次被傳介入歐巴馬婚姻，2024年10月，安妮斯頓在節目《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）中被問及相關八卦時，曾笑著否認，「我只見過歐巴馬一次，我跟蜜雪兒更熟。」

▲珍妮佛安妮斯頓。（圖／達志影像／美聯社）



安妮斯頓當時坦言，常被不實報導困擾，「每當公關來電時，我總會想：『喔不，又是什麼事？』」她強調自己完全與歐巴馬夫婦的婚姻無關，並表明對這些虛假傳聞感到無奈。

近日，歐巴馬在社群媒體上分享了一張為蜜雪兒慶生的照片，兩人互相留言表達愛意，似乎試圖澄清外界對婚變的揣測。然而，照片中蜜雪兒略顯疲憊的神情卻讓部分觀察者認為，這對夫婦可能仍面臨婚姻問題。

根據《每日郵報》報導，政治評論員凱莉（Megyn Kelly）分析這張照片時指出，蜜雪兒原本可以很上鏡的，但在歐巴馬的貼文照片中，並沒有展現出這一面，並認為這或許是婚變傳聞的另一層佐證。

雖然歐巴馬夫婦目前尚未正面回應傳聞，但若兩人離婚消息屬實，毫無疑問將在政界和娛樂圈掀起巨大的震撼波瀾。