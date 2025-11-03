麻豆新樓護理之家獲「五心職場績優單位第一名」　打造全人幸福家園

▲麻豆新樓護理之家榮獲「五心職場績優單位第一名」，展現以信仰為本的全人照護精神。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣基督長老教會新樓醫療財團法人附設麻豆新樓護理之家自2015年成立以來，始終秉持馬雅各醫師「關懷傳道」的精神，實踐「身、心、靈平安的幸福家園」願景，致力提供高品質、全方位的長者照護服務，近期更榮獲「五心職場績優單位第一名」殊榮，展現其以信仰為根基、以人為本的經營理念。

麻豆新樓護理之家以「全人照護」為核心，將基督信仰中的關懷精神融入醫護、社工與治療等專業服務，提供兼具安全與溫度的照護環境，確保長者在生活品質與安全上的雙重保障。機構並以跨專業整合的團隊模式，滿足住民在生理、心理及社會層面的多元需求。

在硬體設施與安全管理方面，麻豆新樓護理之家屢獲肯定，曾榮獲「國家醫療建築金質獎」，並通過「優良防火管理場所」認證，為住民與同仁打造安心、友善的生活與工作空間。

此外，該機構重視員工福祉與專業成長，深信「幸福員工才能帶來幸福照護」。在職場經營上，落實具競爭力的薪資福利、建立良好溝通的團隊文化，並推動多元共融與性別平權，營造公平、尊重與支持的職場環境。

麻豆新樓護理之家表示，將持續以基督信仰為核心動能，深化全人照護的理念，讓長者在這裡不僅獲得專業醫護，更能感受到心靈的平安與歸屬感，成為台灣長照體系中結合信仰與專業的人本典範。