26歲男騎士地藏庵前被撞死！妻涉頂替...夫2天後自首認了曝原因

▲台南麻豆區地藏庵過斜坡附近道路4日發生死亡交通事故，26歲吳姓騎士送醫後不治，肇事夫妻供詞前後不一，丈夫自首為當日駕車撞人，警方將夫妻2人送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市麻豆區4日上午，26歲吳姓男子騎機車行經地藏庵過斜坡往麻善橋方向堤防道路時，疑遭自小客車撞擊，當場倒地失去生命徵象，消防人員將吳男送往麻豆新樓醫院急救，因傷重宣告不治，警方查出肇事夫妻有頂替情事，訊後將夫妻2人依過失致死、偽造文書、頂替等罪嫌移請台南地檢署偵辦。

死者家屬在社群平台上哀痛表示：「原本一家人準備中秋團圓與烤肉，沒想到哥哥意外離世，這個節日對我們而言完全是悲痛。」同時感謝警方積極調閱監視器與肇事車行車記錄器，但仍希望社會大眾協助提供目擊資訊。

死者家屬指出，肇事車輛為一對夫妻所有，事發當下兩人先聲稱駕駛為妻子，但兩天後丈夫返警局自首坦承自己駕車撞人，表示因職業駕駛身分擔憂刑責加重才謊稱妻子駕駛。家屬對夫妻矛盾供詞感到氣憤，盼望有目擊者提供線索，還給死者一個公道。

台南市麻豆分局副分局長劉行五表示，麻豆堤防道路於4日上午發生自小客車與機車交通事故，造成機車騎士傷重不治。事故現場地處偏僻，無目擊證人，也沒有路口監視器。50歲謝姓女子自稱駕駛肇事，並提供行車記錄器影像；6日上午1時30分許，53歲的謝女丈夫因良心不安返分局自首，坦承當天駕駛肇事。丈夫表示，因擔心職業大客車駕照遭吊銷影響生計，才唆使妻子頂替。分局持續調查釐清，偵訊後將謝姓夫妻依過失致死、偽造文書、頂替等罪嫌移請台南地檢署偵辦。

麻豆分局警方初步調查，事故地點道路較窄，堤防邊有彎道與斜坡，提醒用路人行經此類路段應注意車速與安全距離，避免類似悲劇再次發生。事故詳細原因仍由麻豆交通分隊進一步調查，並將追究肇事者法律責任。麻豆警分局呼籲民眾，若不小心發生交通事故，切勿規避相關責任而找人冒名頂替，反倒為自己多留下一條刑案前科，得不償失。