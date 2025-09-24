公私協力守護麻豆　泰慶皮革企業義消正式成軍

▲泰慶皮革企業義消24日正式授旗成軍，象徵公私協力守護麻豆工業區安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊，24日於麻豆工業區「泰慶皮革塑膠工業股份有限公司」舉辦「企業義消成軍典禮」，由大隊長王騰毅授旗給陳總經理嘉安，並頒發感謝狀，象徵公私協力守護地方安全的典範。

泰慶皮革公司座落於麻豆工業區核心位置，涵蓋麻豆口段、埤頭段及大山腳段部分土地，鄰近麻豆交流道，位於麻佳路與麻學路之間。此次成立企業義消，不僅提升企業形象，並針對防災作為與職業安全展現專業積極態度，也成為地區消防資源的重要延伸力量。尤其麻豆區地理位置居台南市中心點，企業義消的加入將能在初期火災或各類災害搶救時提供即時支援，爭取應變時間，降低潛在危害。

市長黃偉哲表示，為強化企業全體員工防災意識並完善城市整體災防能力，未來將持續推動企業義消成軍，鼓勵更多企業加入防災行列，打造大台南更安全的工作環境。

消防局長李明峯指出，泰慶皮革企業義消的成立，代表麻豆區義消體系的重要里程碑。該工業區目前已有三隊企業義消，可提升工業廠區自我消防防護能量，落實「企業財產，自己保護」精神，並為地方義消注入嶄新戰力。

二大隊長王騰毅感謝泰慶皮革董事長楊正長年重視消防安全，這次更加入企業義消，橫向配合消防局災害應變與整備專業能力，以實際行動支持消防工作，與警消攜手共構穩固的社會安全防護網，展現企業守護鄉親的決心。