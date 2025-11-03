　
高流「下酒祭」來了！Lisa翻牌炸物吃得到　17米夢幻聖誕樹超好拍

▲▼高流下酒祭、聖誕趴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高流2025下酒祭於12月13、14日登場，樂團登台演出嗨翻港邊。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄流行音樂中心端出年末壓軸活動，12月5日至1月4日將在珊瑚礁群、鯨魚堤岸舉辦「聖誕趴」，高雄港邊連續31天將有17米巨大聖誕樹點亮夜色，還有聖誕市集可以開逛，將會是高雄年末最好拍景點。此外，「2025下酒祭」也於12月13、14日登場，網羅台、韓兩地人氣下酒菜和物展，還將韓劇經典的布帳馬車場景搬進高雄，包括BLACKPINK成員Lisa曾在限時動態分享的「炸記」迷你西多士也將限時出攤。

「下酒祭」台韓下酒菜大比拼　BLACKPINK Lisa認證美食現身　

高流今年再度攜手韓國觀光公社，推出「2025下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국 」，12月13、14日下午3點至晚間10點，在高流戶外海風廣場登場。活動匯集台、韓兩地超過50個美食品牌與10組人氣歌手、樂團輪番登台演唱，更有K-POP隨機舞蹈挑戰、DJ派對演出。現場還會將韓劇經典布帳馬車場景，原汁原味呈現韓國風情。

▲▼高流下酒祭、聖誕趴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高流下酒祭吃得到韓國在地美食。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄炸物店家被翻牌！Lisa分享西多士報紅。（圖／翻攝自IG/lalalalisa_m）

▲高雄炸物店家被Lisa翻牌，迷你西多士爆紅也將限定出攤。（圖／翻攝自IG/lalalalisa_m）

看準台、韓民眾都喜歡小酌一杯的生活文化，「下酒祭」以下酒菜為主題，匯聚台、韓兩國最具代表性的在地美食。韓國除了有經典燒酒與各式啤酒外，還有傳統米酒「馬格利酒」。台灣地主隊則有雲林「台米菜飯」帶來的台式解酒湯、高雄旗津「旗津順」烤小卷，以及榮獲「500盤」美食評選肯定的「打鹿岸原住民人文主題餐廳」BBQ等。

值得一提的是，上月BLACKPINK世巡高雄站，成員Lisa離台時曾在Instagram限時動態分享高雄「炸記」迷你西多士，引發排隊熱潮。高流特別邀請「炸記」限時出攤，讓民眾一次嚐遍高雄話題美食。

浪漫冬日遊樂園！17米巨型聖誕樹連續31天點亮港灣夜景

▲▼高流下酒祭、聖誕趴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高流聖誕趴規劃17米高巨型聖誕樹，還有歐風市集準備開逛。（圖／記者許宥孺翻攝）

接近年底聖誕氣息越濃厚，「2025 高流聖誕趴」將於12月5日至2026年1月4日在高雄流行音樂中心珊瑚礁群、鯨魚堤岸登場，17米高巨型聖誕樹與海景相映，連續31天點亮港灣夜色，將會是高雄最浪漫的拍照打卡焦點。

「港灣聖誕市集」於12月20至21日、24至28日開市，集結德式香腸、西班牙吉拿棒、焦糖蘋果、薑餅等歐洲經典美食與甜點，現場還能品嚐熱紅酒、歐洲啤酒與無酒精飲品，讓港灣洋溢濃厚節慶氛圍。

除了好吃、好玩的市集，高流也規劃多場音樂與親子活動，12月20日「南面舞台」、12月24至25日「聖誕舞台」邀請人氣樂團與創作歌手接力開唱；12月20至21日、27至28日「街頭舞台」結合馬戲團、民俗技藝與特技舞蹈，打造親子歡樂天地。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
  

高雄流行音樂中心慶祝四周年，推出壓軸活動「2025 下酒祭」和「2025 高流聖誕趴」，結合原汁原味韓國風味與歐洲聖誕市集的浪漫氛圍，不僅有巨型海景聖誕樹，還吃得到近期因BLACKPINK LISA認證的話題美食「炸記」，從12月13日起一路狂歡到明年，邀請民眾免費參加。

