快訊／高雄運河驚傳女子落水　警消急衝現場救起已死亡

▲高雄前鎮區今日傳出有民眾落水溺斃。（示意圖／記者吳世龍攝）
記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導
高雄市前鎮區今（3)日下午4點傳出有民眾落水！警消獲報後趕抵現場救援，經消防局下水搜救，撈獲一名女子，經救護人員查看已明顯死亡無生命跡象。警方初步檢視，女子身上沒有明顯外傷，研判沒有外力介入，鑑識人員將進一步進行現場蒐證，後續依規定報請檢察官相驗，以釐清死因。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
▲高雄前鎮區今日傳出有民眾落水溺斃。（示意圖／記者吳世龍攝）
記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導
高雄市前鎮區今（3)日下午4點傳出有民眾落水！警消獲報後趕抵現場救援，經消防局下水搜救，撈獲一名女子，經救護人員查看已明顯死亡無生命跡象。警方初步檢視，女子身上沒有明顯外傷，研判沒有外力介入，鑑識人員將進一步進行現場蒐證，後續依規定報請檢察官相驗，以釐清死因。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響