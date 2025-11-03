快訊／高雄運河驚傳女子落水　警消急衝現場救起已死亡

高雄一名媽媽昨（2)日帶小孩到左營區一處兒童遊樂場放風，發現一名男大生對一名國小男童特別親近，且疑似趁家長不注意，在溜滑梯下方抓著男童的肩膀，嘴對嘴親下去，並出現多次類似行為，這名媽媽趕緊協尋男童家長並報警。由於男童沒有受傷，家長也不願多追究。目擊的媽媽則在媽媽群組呼籲，這名男大生疑似常出現在遊樂場，呼籲家長視線不要離開小朋友。