社會 社會焦點 保障人權

高雄兒童遊樂場冒怪男！「嘴對嘴親男童」面露享受　媽媽群組瘋傳

▲▼溜滑梯,兒童遊樂場。（示意圖／達志影像）

▲高雄媽媽群組瘋傳，有詭異男大生在遊樂場嘴對嘴親幼童。（示意圖／達志影像）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名媽媽昨（2)日帶小孩到左營區一處兒童遊樂場放風，發現一名男大生對一名國小男童特別親近，且疑似趁家長不注意，在溜滑梯下方抓著男童的肩膀，嘴對嘴親下去，並出現多次類似行為，這名媽媽趕緊協尋男童家長並報警。由於男童沒有受傷，家長也不願多追究。目擊的媽媽則在媽媽群組呼籲，這名男大生疑似常出現在遊樂場，呼籲家長視線不要離開小朋友。

一名媽媽在家長群組發文提醒，2日下午4點30分，她帶著孩子到左營蓮潭會館、原生植物園旁的兒童遊樂場放風，當時看到一名男大生熱情地與多名孩童一起玩耍，但對其中一名國小中年級男童特別親近。「突然間，他們在溜滑梯下方，我親眼看到那位男大生抓著小男孩的肩膀，蹲下去，竟然嘴對嘴親了下去。」

發文的媽媽表示，當下愣住，因還不確定男童與男大生是否認識，不過後續又看到2、3次相同行為，才趕緊聯合現場其他家長協尋男童的家長，並報警處理。男大生向警方供稱自己就讀於楠梓區一所大學，她與在場的家長討論後，有人指認出這名男大生經常出現在此處遊樂場。

▲警方獲報後到遊樂場找到男大生。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方獲報後到遊樂場找到男大生。（圖／記者許宥孺翻攝）

該名媽媽說，事後回想起來相當自責，為什麼在第一時刻沒立即阻止，「回想那男大生抓著男童臉龐、露出享受表情的樣子，真的讓人心碎、難過到想哭。」他沒想過這樣的事情會在兒童遊樂場發生，希望藉文章呼籲所有家長，無論在哪裡，視線都不要離開孩子。

警方指出，男童母親表示沒有目睹這名19歲男子有不妥的行為，男童則稱對方僅以「額頭輕碰額頭」，由於男童沒有受傷，家長初步不予追究。

警方表示，全案已進行兒少保護等相關通報，當場告誡該名男大生，並通知其母親將其帶回約制，也會加強該處巡邏與守望，防制類似情事發生。

11/01 全台詐欺最新數據

326 2 0153 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄蓮潭會館原生植物園都市森林浴場遊樂場

