生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄跨年夢時代登場！夢幻主持群揭曉　陳漢典合體Lulu甜蜜過冬

▲▼高雄2026跨年晚會主持群揭曉。（圖／年代提供）

▲新婚人夫陳漢典將領軍主持高雄跨年，Lulu則會以歌手身份登台演出，夫妻甜蜜合體。（圖／年代提供）

記者許宥孺／高雄報導

由高雄市政府主辦的「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會，12月31日晚上7點將於夢時代前的時代大道盛大登場！主持陣容首度曝光，由剛晉升人夫、春風滿面的陳漢典領軍，搭檔綜藝活力王阿本與新生代人氣主持木木（林葦妮）。高雄跨年更驚喜邀來Lulu黃路梓茵，新婚夫妻將在高雄合體迎接2026，兩人將帶來雙倍甜蜜的舞台演出。

新婚不久的陳漢典及Lulu黃路梓茵，年底選擇在高雄合體甜蜜過冬，兩人10月底宣布一起合演舞台劇《半里長城》，在劇中飾演前任戀人，話題十足，該劇規劃12月27日於高雄衛武營歌劇院開演；緊接著12月31日，夫妻倆首度在高雄驚喜合體跨年，以「歌手」身分登上跨年舞台的Lulu，對跨年表演保密到家，預計帶來精采的舞台演出，讓粉絲們更加期待兩人甜蜜又熱鬧的跨年夜。

身經百戰的全方位藝人陳漢典，戲劇與主持之間自由切換，展現豐富的表演能量。他笑說自己曾多次參與在高雄取景的電影拍攝，每次造訪港都都讓他湧現滿滿回憶。陳漢典談到婚後生活，甜蜜表示：「可以更自在地談戀愛，希望跨完年能手牽手一起吃宵夜！」幸福指數直線飆升。

至於「雄嗨趴」的主持準備，陳漢典也豪氣喊話：「我會盡力服務觀眾、服務歌手。」並信心滿滿地預告，今年的「雄嗨趴」將成為最精彩、最熱鬧的跨年盛宴，邀請大家一同到高雄嗨翻迎新年。

▲▼高雄2026跨年晚會主持群揭曉。（圖／年代提供）

▲阿本、木木誓言要讓高雄跨年嗨翻。（圖／年代提供）

阿本以陽光幽默的形象深受觀眾喜愛，在主持與戲劇領域表現亮眼，去年主持BL實境節目《戀愛Casting》，今年則是首度挑戰跨年主持重任，能與資深主持人陳漢典及新生代女星木木同台合作，讓他直呼「超放心！」回想去年跨年，他特地前往「妹神」張惠妹的演唱會朝聖，對歌后震撼全場的舞台魅力印象深刻。今年則要把那股熱力轉化為行動，誓言要讓高雄觀眾連嗨3天3夜、盡情跳起來。

新生代人氣女星木木近年表現亮眼，連續2屆擔任金鐘獎星光大道主持人，穩健台風與自然反應備受肯定，實力不容小覷。面對即將登場的「雄嗨趴」跨年晚會，木木透露心情是「興奮多於壓力」，並開心表示：「高雄跨年一直是超有規模、超High的活動，非常期待可以跟熱情的高雄朋友們見面！」為了迎戰長達6小時的大型主持任務，她特別研究喉嚨保養秘方，要以最完美的狀態，陪高雄人一起嗨翻跨年夜。

11/01 全台詐欺最新數據

