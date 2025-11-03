關山退警吳彥均以鏡頭記錄花東　展現火車與大地詩意之旅

▲關山退警吳彥均以鏡頭記錄花東之美 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

曾任職於台東縣警察局關山分局、於去年6月榮退的警員吳彥均，退休後將多年服務期間對花東土地的深厚情感化為創作動力，以鏡頭記錄縱谷間的鐵道與自然風光，展現一段專屬於花東的詩意旅程。

吳彥均自學攝影已有二十餘年，平日最大的興趣就是拍攝火車。從早期的藍皮火車、莒光號、自強號，到鐵路電氣化後的EMU3000型自強號、太魯閣號、普悠瑪號及鳴日號等，他以鏡頭忠實記錄下台鐵不同時代的列車風貌，累積作品已達數萬張。

花東縱谷這片綿延的大地，是他創作靈感的來源。清晨的薄霧、黃昏的餘暉，火車穿越稻浪的瞬間，成為他最愛捕捉的畫面。從春耕翠綠、夏日搖曳，到秋收金黃、冬季水田倒映天光，四季變化在他鏡頭下幻化成一幅幅詩意的畫面。對吳彥均而言，火車不只是交通工具，更像貫穿時光的詩行，串起地方的節奏與生命的律動，讓人從影像中感受到花東的溫柔與寧靜。

日前，台東縣警察局於一樓「文藝走廊」特別展出吳彥均的三幅攝影作品，呈現花東不同季節下的鐵道風景。展覽期間吸引許多同仁與洽公民眾駐足欣賞，作品中自然光影的層次與細膩構圖，獲得一致好評。展覽結束後，吳彥均親自前往關山分局取回作品，也與昔日同事相聚寒暄，場面溫馨感人。他笑說：「雖然退休了，但和警察這個大家庭的情感仍舊深厚。」

他也勉勵學弟妹們，警察工作繁重且壓力大，更應培養興趣與嗜好，如攝影、釣魚、健身、慢跑或登山等活動，能幫助紓壓、保持專注與熱情。

吳彥均以「退而不休」的行動詮釋生活的另一種美學。他持續用鏡頭捕捉花東的真實與靜謐，也期望透過影像，讓更多人看見台東鐵道與大地的柔軟魅力。