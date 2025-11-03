　
地方 地方焦點

「減塑 i 台東」倒數1個月　自備餐盒與環保杯享折抵優惠

▲「減塑 i 台東」倒數1個月。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲「減塑 i 台東」倒數1個月。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「減塑 i 台東」第二波活動進入倒數階段，縣民與店家參與熱度持續升溫。活動將至11月30日截止，尚未參與的民眾可把握最後一個月，自備餐盒或環保杯至台東地區指定合作店家或台東觀光夜市外帶餐點，即可享每份／每杯折抵10元優惠。詳細活動資訊與合作店家名單，可透過「減塑 i 台東」LINE官方帳號（https://lin.ee/b6lYpUD）查詢，讓環保不只是口號，而成為日常生活的自然選擇。

台東縣政府表示，台東以「慢經濟、慢生活」為施政核心，結合自然資源、地方產業與文化特色，持續推動環境永續與生活品質提升。此次減塑活動不僅是落實環保政策的具體行動，也透過結合在地商家與夜市文化，展現台東推動低碳生活與永續發展的亮點與特色。

環保局指出，活動推出以來反應熱烈，目前已有70家合作店家加入響應，提供折抵優惠。同時，每週六晚間6點至8點，在台東觀光夜市設有「快閃綠動」攤位，剩餘場次為11月8日、15日、22日及29日共4場。民眾凡自備餐盒或環保杯消費，並於攤位掃描QR code，即可再享10元折抵，快閃活動不限次數，帶越多、省越多。

現場還有趣味互動遊戲，參與即可獲得低碳耕作紅烏龍、摺疊環保袋、環保餐具組及手工造紙DIY材料包等綠色好禮，數量有限、送完為止。若補助經費用罄，活動將提前結束，最新消息將公告於台東縣環境保護局臉書粉絲專頁。

環保局呼籲，減塑行動不僅是政策的推動，更象徵台東邁向永續生活的具體實踐。期盼透過折抵優惠與互動體驗，讓「自備」成為全民習慣，從市區到南迴、從夜市到街角，共同掀起無塑風潮，攜手打造「金黃稻浪、蔚藍天空」長久並存的永續家園。

11/01 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

