地方 地方焦點

公費流感及新冠疫苗第二階段開打　台東縣呼籲民眾儘早接種

▲公費疫苗第二波開打。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲公費疫苗第二波開打。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣公費流感及新冠疫苗第二階段接種將於11月1日正式展開，縣府呼籲民眾把握時機，儘早前往合約院所接種，為健康加一道防護。

「左流右新 健康安心」114年度公費疫苗接種自10月1日開打以來，截至10月31日，台東縣流感疫苗接種人數達38,109人，新冠疫苗接種人數為9,758人。自11月起，將進入第二階段，開放50歲以上無高風險慢性病的成人接種。衛生局提醒，疫苗接種後約需兩週才能產生足夠保護力，建議民眾及早接種，以應對氣溫驟降與流感高峰期。

根據衛生局說明，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，整體保護力平均約可達30%至80%，可降低41%的住院風險，對重症的防護力更可達82%。隨著東北季風報到、氣溫變化明顯，呼吸道病毒活動趨於活躍，民眾應加強防護措施，落實勤洗手與咳嗽禮節，有發燒或咳嗽症狀時應佩戴口罩並在家休息，若出現呼吸急促、胸痛、意識不清等危險徵兆，應立即就醫。

台東縣衛生局提醒，長者、幼兒及慢性病患者等符合公費接種資格的族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，不僅可提升自身免疫力，也能保護家人健康。

民眾可至台東縣衛生局官網查詢合約院所資訊，路徑為「首頁＞業務專區＞疾病防治＞預防注射」，或透過網址（https://pse.is/89ld5p）了解更多接種相關資訊。

更多新聞
嗑藥後「心臟驟停」很常見！高大成揭護理女神猝逝有蹊蹺

流感疫苗台東

