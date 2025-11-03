「慢村台東．山海日常」啟動　邀您看見台東山海之間的真善美

▲「慢村台東。山海日常」啟動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由台東縣政府主辦的「台東農再執行成果露出活動——慢村台東．山海日常」，3日上午於縣府大禮堂正式啟動。活動以「慢村台東」為主題，內容包含主題儀式、靜態成果展與五大展區策劃，完整呈現農村再生社區近年推動的豐碩成果與生活樣貌，邀請民眾一同走進台東山海之間，感受農村的真、善與美。

台東縣政府表示，近年縣府在「農村再生輔導計畫」及「台東農村總合發展計畫—眺村跳村特色農遊輔導計畫」的推動下，各地農村展現出令人驕傲的轉變成果。從主題產業發展、文化保存，到環境營造與社區共好，每一個社區都以實際行動累積改變的力量，讓農村不只是生活的所在，更成為承載希望與夢想的地方。

縣府農業處指出，今年的成果活動以「慢村台東．山海日常」為主軸，策畫五大篇章，帶領民眾體驗台東慢村的一天——從「日常的開端」揭開序幕，走入「晨曦好開端」、「白日巧工藝」、「午後豐收成」與「日暮饗美宴」，最終延伸至「慢村趣生活」。透過展示、互動與美食體驗的多重形式，帶領參觀者沉浸於台東農村生活的節奏與魅力。

縣長饒慶鈴表示，「慢村台東」不僅是一句口號，更是一種生活態度——放慢腳步、走進日常，才能看見台東山海之間的真善美。這項理念也呼應縣府推動的「慢經濟」施政方向，以「慢村台東」作為未來農村永續發展的核心願景，期盼透過各鄉鎮協力合作，整合地域特色與產業資源，打造具辨識度的農村品牌，讓台東的「慢生活產業」持續發光。

此次活動更結合2026台東博覽會「Amazing Taitung」主視覺概念，以創新的啟動儀式象徵「慢村台東」正式啟程，開啟台東農村永續發展的新篇章。縣府也誠摯邀請全台民眾，共同參與接下來兩場精彩活動——11月8、9日於台東市新生公園廣場舉辦的「台東農村生活節」，以及11月22、23日於舊台汽大武站登場的「南迴尋味節」，一起來感受台東農村的熱情與創新魅力。