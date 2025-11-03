陸自主CJ2000發動機展出　陸媒：C929洲際大飛機就用它

▲陸製CJ2000發動機於南昌飛行大會暨航空產業博覽會展出。（圖／翻攝快科技，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

近日，2025南昌飛行大會暨航空產業博覽會在南昌瑤湖機場舉行，中國航發集團於現場展出CJ2000發動機、KP12渦噴發動機、3MW級渦輪混電能源系統等產品。

陸媒《快科技》以「C929洲際大飛機就用它！中國自主CJ2000發動機公開亮相」為題報導稱，中國航發自主研製的CJ2000發動機，是一款大「旁通比」（bypass ratio，大陸稱涵道比）渦輪發動機，將配裝於雙走道遠程寬體客機C929。

報導指出，CJ2000發動機技術指標對標國際先進產品，設計推力達35噸級，採用雙轉子結構與12:1大旁通比設計，燃油效率較同類機型提升15％，風扇直徑3公尺，渦輪前溫度達1700度，主軸承疲勞壽命5萬小時，超過國際標準40％，並通過燃燒室3D列印技術減少零件數量40％，氮氧化物排放降低30％。

CJ2000於2020年完成核心機C2XC-101點火測試，轉速達到100.6％設計值。2025年完成全狀態高空台架試驗，通過3000小時耐久測試，推力峰值達35.2噸。

CJ2000在2022年首次公開亮相第十四屆中國航展，2023年模型參展上海國際商用航空航天產業展覽會。

C929是大陸首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主智慧財產權的噴氣式遠程寬體客機，航程可達1萬2000公里，具備低燃油消耗、低排放、低噪音、高可靠性、長使用壽命、低維護成本等優勢，目前已突破多項關鍵技術。

去年11月12日，中國商飛宣布，中國國航有意成為C929客機的全球首家用戶，雙方簽署《C929客機首家用戶框架協議》。