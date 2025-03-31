陸產C909飛機前進東南亞　首次交付寮國航空

▲陸產C909首次交付寮國航空。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

中國商飛公司持續發展海外市場，東南亞成為重要發展據點，30日向寮國航空公司交付首架C909（原名ARJ21）飛機，這是大陸的噴氣式客機首次進入寮國市場。

C909原名為ARJ21，是大陸自行研製的渦扇支線客機，航程2225至3700公里，可執飛大部分寮國國內及周邊區域國際航線。

值得注意的是，另一東南亞國家也對C909有興趣。此前越南副總理陳紅河已下令交通運輸部提出法律修訂建議，以「促進」C909客機的「認證工作」。廉價航空公司越捷航空曾表示有興趣租賃C909客機。

據央視新聞介紹，C909飛機具有良好的高溫性能和短窄跑道起降能力，對東南亞區域的營運環境具有較強的適應性。該機型現已交付162架，累計營運645條航線，通航158座城市，運送旅客超過2000萬人次。

這架交付給寮國航空的C909飛機，編號為RDPL-34229，採用90座全經濟艙布局，內外部標識標牌為寮國語，外部塗裝為定制化設計，機尾印有寮國國花雞蛋花。該機以租賃的形式交付寮國航空公司，將在寮國完成一系列準備工作後投入航線營運。

寮國民航局3月18日向中國商飛公司頒發C909飛機型號接受證（ATC），意味著該機型已具備在寮國展開商業運行的基本條件。

中國商飛公司成立專項團隊，協助寮國航空公司展開手冊準備、人員培訓、航材保障、維修能力建設等多項準備工作，並派出包含飛行、乘務、運控、維修等多個專業的支持團隊，全力保障C909飛機在寮國安全運行。

寮國航空公司是載旗航空公司，在寮國民航運輸業中佔有重要地位。據報導，寮國航空公司正在進行運力擴張和機隊更新，此次租賃C909飛機有助於該航司進行運力補充和機隊升級，更好地滿足日益增長的寮國航空運輸市場發展需求。

▼C909積極布局東南亞市場。