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大陸 大陸焦點 特派現場

陸產寬體客機C929珠海航展現蹤 航程達1.2萬公里

▲中國商飛本屆航展展台，陸產寬體客機C929展示備受關注。（圖／翻攝中新網）

▲中國商飛本屆航展展台，陸產寬體客機C929展示備受關注。（圖／翻攝中新網）

記者陳冠宇／綜合報導

中國大陸自主生產的寬體客機C929研製進展一直備受關注。11月12日在廣東珠海開幕的第15屆中國國際航空航天博覽會（中國航展）上傳來消息，C929正在展開初步設計工作，並於當天簽約全球首家用戶。據報，C929設計的航程達1萬2000公里。

《中新網》報導，C929寬體客機製造商中國商飛、中國國際航空（國航），在中國航展上共同簽署C929寬體客機首家用戶框架協議，後者意向成為C929寬體客機的全球首家用戶。

據中國商飛介紹，C929寬體客機基本型座級280座，航程1萬2000公里，可以廣泛滿足全球國際間、區域間航空客運市場需求。

中國商飛還指出，該公司當天分別與海航航空集團、多彩貴州航空簽署客機訂單。其中，海航航空集團與中國商飛簽署60架C919飛機確認訂單和40架C909飛機確認訂單。多彩貴州航空與中國商飛簽署30架C909飛機訂單，其中20架為確認訂單，10架為意向訂單。

同日，中國商飛與香港理工大學當日在航展上簽署大飛機研究院共建協議，中國商飛—香港理工大學大飛機研究院正式揭牌，將聚焦陸產商用飛機技術攻關和未來新技術探索等重點任務。

此外，中國商飛與加拿大飛行模擬機製造商CAE，簽訂4台C919和4台C909全動飛行模擬機採購協議，將用於展開相應的初始、轉機型、複訓等訓練業務，以滿足不斷成長的飛行員培訓需求。

中國商飛近期動作頻頻，先後在新加坡和香港開設辦事處，在國際航空市場向挑戰波音和空中巴士（Airbus）邁出重要一步。

10月28日，中國商飛亞太辦事處在新加坡掛牌成立。中國商飛亞太辦事處是該公司在亞太地區市場服務、技術交流、產業合作的重要平台，也承擔著與國際航空公司、維修機構、亞太地區供應商以及合作夥伴建立友好關係的責任。

中國商飛亞太辦事處掛牌成立後僅兩天，10月30日，中國商飛客戶服務香港辦事處也正式揭牌成立。

此前，今年2月的新加坡航展上，2架C919飛機和3架ARJ21飛機曾首次亮相，並通過館內模型展覽、室外靜態展示和飛行表演等多種方式，向公眾呈現中國商用飛機發展的成果。

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寬體客機中國商飛C929珠海航展

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