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大陸 大陸焦點 特派現場

中國商飛加速搶全球市佔率　C919計畫2025年產50架

▲▼東航、國產商業航班、東航首架C919大型客機將在上海虹橋—成都天府航線上實行常態化商業運行。 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸國產C919加速佈局全球 。（圖／翻攝央視）

文／香港01

據《路透社》報導，中國正加緊推動中國商飛（COMAC）國產飛機進入國外市場。過去一年，中國商飛採取了更加有針對性的市場營銷策略，積極與國際監管機構和航空公司接洽。

▲▼陸國產C919執飛香港航班！首航搭載157名乘客。（圖／翻攝人民網）

報導稱，經過數月談判，越南最大的私營航空公司越捷（VietJet）原定於1月15日開始短期租賃兩架C909區域客機，用於越南國內航線，還計劃在未來使用更多的中國商飛飛機，甚至考慮引進C919飛機，但越南的航空監管機構尚未批准。

報導續指，不過，越南和中國有着深厚的經濟合作基礎，近年來，雙方在交通基礎設施等領域的合作不斷加深。中國商用飛機董事譚萬庚上周訪問了河內，近日，越南政府也公開表示，正在努力消除監管障礙，允許中國商飛飛機在越南營運。

英國航空咨詢公司Ascend by Cirium全球咨詢主管Rob Morris則表示，越南的監管機構可能不需要對C909飛機進行全面的認證審查，因此，越捷航空的C909飛機租賃協議可能很快就能達成。

此外，中國商飛目前還在積極尋求歐洲和其他地區的認證，並在積極與亞洲及其他地區的航空公司、監管機構和航空公司合作，目標是將C919飛機引入東南亞市場，並計劃在2025年之前加速生產更多飛機。

去年2月，2架C919飛機和3架C909飛機首次亮相新加坡航展；同月，C909和C919飛機在越南廣寧省雲屯國際機場進行了演示飛行。中國商飛副總經理沈波近日接受訪問時透露，2025年，C919產能將達到50架，預計下線量達到30架。

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