C929將用陸製發動機100％全國造　2030首飛...機型對照B787／A350

▲東航1日起執飛C919客機往返香港及上海虹橋機場。（圖／香港01）

文／香港01

2025年1月1日，大陸國產C909（ARJ21）平穩着陸重慶市萬州五橋機場，標誌著大陸國產制動系統的驗證飛行測試順利完成。同日，大陸國產大飛機C919正式執飛上海虹橋往返香港航班，正式開啟大陸國產大飛機在地區航線的商業運營。隨著C909的飛行測試成功和C919拓展至地區航線，航空迷開始關注中國商飛C929、C939的研發、交付進程。

▲C929起初由中俄共同研發。（圖／香港01）

這款原本名為CR929的客機原本由中國商飛和俄羅斯聯合航空製造公司合作研發，對標波音787、空中巴士A350，為有兩條通道的寬體客機，曾預計於2023年實現首飛。因俄烏衝突等原因，俄羅斯退出項目，中國決定獨立研發，客機名正式稱為「C929」。

▲C929內裝規劃。（圖／香港01）

中國商飛董事長賀東風介紹，C929「比C919大一號」，是中國自主研發的第一款洲際寬體噴氣客機，座級280座，航程1.2萬公里，遠超C919的4000公里航程能力和168座的運載能力。目前該客機正在研發，預計2030年實現首飛。

機身寬度5.92公尺，機長63.8公尺，遠大於C919的C929，最引人關注的是其100%的國產率。目前，C919使用的是美國與法國公司聯合研發的LEAP-1C發動機，而C929將換上「中國心」，使用國產發動機。另據負責建造C929機身的中國製造商華瑞航空披露，C929首架「機身中段」將於2027年9月1日前交付。

▲C929預計20230年首飛。（圖／香港01）

2024珠海航展上，中國國際航空已與中國商飛簽署了首家用戶框架協議，成為C929全球首個用戶。可以期待2030年實現首飛後，C929在2035年正式投入商業運營，與波音787、空客350等在國際航線一較高下。

珠海航展上，中國商飛還透露了更新型號的國產客機——C939。這款機型將在規模上超越C929，目前還正處於前期預研階段。此外，中國商飛還在積極探索超音速客機，以及下一代飛機能源解決等問題。

在中國商飛的未來規劃中，2049年將推出超音速客機C949，「雙層雙通道、超音速、新佈局、三通道」的特點，將讓中國成為全球民航客機技術的領導者。

【本文獲《香港01》授權轉載。】