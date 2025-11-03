2,400名跑者齊聚知本　用腳步傳遞公益與綠色行動

▲2400名跑者齊聚知本。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

東台灣年度指標性路跑盛事「跑吧！孩子2025知本溫泉公益馬拉松」2日上午6時在台東知本開跑，吸引超過2,200名來自國內外八個國家的跑者參與，場面熱鬧。活動由知本老爺酒店、台東縣卑南鄉公所及台東縣知本溫泉觀光發展促進協會共同主辦，並現場捐出60萬元給公益團體「孩子的書屋」，用行動支持在地弱勢兒少的陪伴與教育。

主辦單位表示，今年賽事延續永續理念，推動「一杯RUN到底」行動，全程不提供一次性紙杯與塑膠杯，改採可重複使用的食用級矽膠環保水杯，鼓勵跑者自備水杯，減少廢棄物產生，實踐綠色賽事精神。

為結合地方農業與社區體驗，活動與農業部農村發展及水保署台東分署合作，推出「洛神葵DIY體驗」，由台東縣農會帶領跑者親手剪採並製作洛神蜜餞，體驗農村風土與食農教育。現場同時舉辦親子繪畫比賽，讓孩子們在畫布上揮灑創意，增添活動的親子互動氛圍。

賽事沿途補給由知本地區飯店業者、卡大地布文化發展協會、「孩子的書屋」、台東縣政府農業處及林業及自然保育署台東分署共同贊助，提供豐富補給與加油應援。活動邀請「三鐵一姐」李筱瑜擔任公益大使，與體育主播田鴻魁、「最美泳后」李詹瑩一家人一同參賽，為公益注入更多正能量。

知本馬拉松多年來以「多元友善、永續賽事」為核心精神，今年再度與台灣適應身體活動學會及國立台灣師範大學「愛運動動無礙」團隊合作，邀請8位身障跑者參賽，包括視障與輪椅組，展現運動平權精神。主辦單位特別設立「小比精神獎」，紀念已故輪椅跑者「小比」的堅毅與勇氣，由其母親代為完賽，傳遞愛與不放棄的信念。

此外，在林業及自然保育署台東分署支持下，今年獎盃以國產木材製作，呼應永續利用與與土地共榮的理念。賽事也延續去年全面採用電子完賽證書的作法，減少紙張浪費；並頒發「百馬獎」與「長青跑者獎」等特別獎項，最高齡參賽者為87歲女跑者，以實際行動詮釋「樂活慢老」的精神。

參賽者除可獲得限量聯名襪、機能跑衣、賽事後背包及完賽獎牌外，今年新增「SUB 3榮耀戒指」，凡全馬三小時內完賽者皆可獲得，象徵堅持與榮耀。

台東縣政府指出，馬拉松活動結合運動、觀光與公益，不僅推廣全民運動，也帶動地方觀光產業發展，同時以實際行動落實永續環保理念，展現台東打造綠色運動城市的決心。