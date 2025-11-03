走訪上新莊、公園串連城市綠意　一座讓白鼻心出沒湊熱鬧的自然綠洲

▲新莊有多座特色共融公園。（圖／新北市政府農業局提供，下同）

新莊為本市人口第2多的行政區，其中上新莊，除了浪漫的新月橋、歷史悠久的新莊廟街、親近水生生態的中港大排外，還有多座特色共融公園，新北市景觀處在此推薦4處在地極具特色的公園，透過這些介紹可以讓大家認識住家周邊的公園環境，並提供市民休憩、運動與接觸自然的好去處。

▲頭前運動公園遊戲場以漫步森林冒險島為主題。

頭前運動公園遊戲場以漫步森林冒險島為主題，有樹梢觀察站、螺旋步道及磨石子溜滑梯，旁邊的原木探險區增添挑戰感，還有大彈跳床、天梯體能組，及各式高低單槓，讓青少年朋友都來好好鍛練一下肌肉，公園有了無障礙坡道，行動不便的小朋友也不會錯過好玩的大沙坑。

此外，越過中港大排來到黃城公園，這裡有火箭造型的高塔溜滑梯，一旁的旋轉盤、翹翹板與搖搖馬，在這裡不同年齡的小孩都能找到適合自己的遊具，園內還有水車生態池，等你來探索。再往南走來到中港公園，有趣的擺盪大索、旋轉攀爬網讓孩子鍛鍊平衡感、專注力，手腳並用的遊具讓孩子們玩的不亦樂乎。

▲有民眾目擊白鼻心（俗稱果子狸），悠哉地趴在樹幹上與市民共享這座城市。

來到新莊體育園區，這裡不但有4座以球類及田徑運動為主題的特色遊戲場，日前還有民眾目擊白鼻心（俗稱果子狸），悠哉地趴在樹幹上與市民共享這座城市。白鼻心近年來已在城市中建立族群，是城市與自然共榮發展的結果，提醒市民朋友，請勿餵食或逗弄白鼻心，以免驚擾牠們或發生誤傷情況，與野生動物保持距離，共享自然空間。

▲新北市改善完成的特色共融或全齡公園數量已達247座。

新北市景觀處長林俊德表示，目前本市改善完成的特色共融或全齡公園數量已達247座，希望讓每個人都能在公園內體驗豐富的休憩活動，也展現人與自然共存的美好可能。歡迎大家走進公園活動身體，想知道最新的公園資訊，歡迎查詢景觀處「來新北玩公園」網站►https://www.landscaping.ntpc.gov.tw/cht/index.php。