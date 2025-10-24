　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新莊槍響「1男頸部中彈」慘死！　2嫌聲押、1嫌10萬交保

▲▼新莊22日晚間發生槍擊案，41歲李男頸部中彈送醫宣告不治。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲李男不滿遭跟車欲下車理論，未料竟被連開3槍、頸部中彈送醫宣告不治。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者黃哲民、莊智勝／新北報導

新北市新莊區中環路三段22日晚間發生一起槍擊案，42歲的賴男因經營汽車美容而與友人林男(38歲)發生糾紛，案發當天晚間賴男遭林男等人駕車從五股一路尾隨到新莊，賴的好友李男(41歲)不滿被跟車，下車想找對方理論，不料卻當場遭開槍擊中頸部，送醫搶救後宣告死亡。警方案發後循線於三重一處摩鐵逮捕林男等3人，新北檢複訊後，將主嫌林男、張男聲押禁見，另名王男則諭知10萬元交保。

警方調查，賴男經營汽車美容，林男先前想入股但卻遭到拒絕，後賴男因案入獄服刑，林男竟趁隙侵佔汽車美容店。沒多久，賴男出獄後找林男理論要討回經營權，遭林男及友人掏槍恐嚇並毆打，雙方自此結怨。

22日晚間8時許，賴男、莊男、李男及他的林姓女友分乘2輛車，從五股成泰路要到新莊吃飯。沒想到行駛到新莊中環路三段時，賴男發現林男等3人開車尾隨，隨即打電話給前車的李男，李男不滿被跟車，怒下車欲理論，未料林男車內的張男持槍衝下車，朝著李男連開3槍，其中一槍擊中頸部，李男當場倒臥在地，送醫搶救後宣告不治。

林男一行人犯案後立即逃離現場。警方成立專案小組追查，循線在三重區一間汽車旅館將3人逮獲。新北檢24日凌晨複訊後，認定林男、張男涉犯刑法殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，有逃亡及勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見；另名王男則諭知交保10萬元。

▼警方案發後循線在三重一處旅館將涉案的3人逮捕。

▲▼新莊22日晚間發生槍擊案，41歲李男頸部中彈送醫宣告不治。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／15藝人閃兵連環爆！　最高檢出手
快訊／鄭麗文公布第二波人事！蕭旭岑任副主席　吳宗憲接文傳會
Sandy搭機出包！　所有乘客都在等她
怕沒有爌肉飯可吃！　排隊名店現人龍
被司機打到鼻樑骨裂！高中生姑姑：遇到一樣的事，一樣會挺身而出
快訊／28頭豬完整流向曝光！　全賣給散客
台中爆非洲豬瘟！盧秀燕現身駁神隱：我是中市府第一個受訪的
林心如陸綜剛播第一集竟爆停播！　最慘下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

按摩回答「之前有這次沒有」　男客挨罰1500元提告仍慘輸

15藝人閃兵連環爆！最高檢出手：情節重大者從嚴從速偵辦

怕吃不到！饕客衝彰化搶吃肉圓、爌肉飯　排隊名店現人龍

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

台中爆非洲豬瘟！盧秀燕現身駁神隱：我是中市府第一個受訪的

驚悚畫面曝！貨車打滑猛撞分隔島　害女騎士全身骨折送醫

賣門號害3人遭盜刷　台北男賺150元代價要關2個月

不爽老爸碎唸拿刀猛砍頭臉...還狂咬4警　桃園逆子下場慘曝

嘉義中埔台18線死亡車禍！70歲女騎士遭撞重傷　送醫搶救不治

台東自主延長禁運！防堵非洲豬瘟　11／26前禁止外縣市豬隻進入

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

新莊槍擊案

按摩回答「之前有這次沒有」　男客挨罰1500元提告仍慘輸

15藝人閃兵連環爆！最高檢出手：情節重大者從嚴從速偵辦

怕吃不到！饕客衝彰化搶吃肉圓、爌肉飯　排隊名店現人龍

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

台中爆非洲豬瘟！盧秀燕現身駁神隱：我是中市府第一個受訪的

驚悚畫面曝！貨車打滑猛撞分隔島　害女騎士全身骨折送醫

賣門號害3人遭盜刷　台北男賺150元代價要關2個月

不爽老爸碎唸拿刀猛砍頭臉...還狂咬4警　桃園逆子下場慘曝

嘉義中埔台18線死亡車禍！70歲女騎士遭撞重傷　送醫搶救不治

台東自主延長禁運！防堵非洲豬瘟　11／26前禁止外縣市豬隻進入

台灣木工歌手陳思瑋勇奪冠軍　福建泉州比賽第一名淚謝白冰冰

陸從嚴整治官場「不根治不罷休」　《十五五》規劃：對腐敗零容忍

限動大啖西多士！高雄炸物店家被Lisa翻牌爆紅　取消店休加班營業

按摩回答「之前有這次沒有」　男客挨罰1500元提告仍慘輸

豬隻禁運禁宰恐15天　專家曝關鍵時間：追回豬肉「理論上安全」

國台辦設臉書粉專被灌爆洗版　王定宇：鼓勵中國多聽外界真的聲音

亮珠寶／當紅帕拉伊巴碧璽、重量級祖母綠來了　DAMIANI亮3億珍寶

15藝人閃兵連環爆！最高檢出手：情節重大者從嚴從速偵辦

台中未來全面禁止廚餘餵豬？盧秀燕：與中央同步思考中

讓家視覺立刻變乾淨的「5／7法則」　一秒決定檯面上該留什麼

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

社會熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

台中法官不倫已婚女法助遭自家人認證！

律師批桃客司機流氓！籲家長告到底

女子停車場塞錢　被抓包竟扯：主管要來拿

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！

桃園工廠惡火奪2命！網拍夫妻葬身火海

台中商辦大樓男墜22樓慘死

台中傳食物中毒！13人吃完午餐上吐下瀉

差點進高雄市場！疑非洲豬瘟豬肉遭攔截

桃客「劉姓司機」曾罵乘客犯賤　法官判無罪

即／27歲女11樓墜落社區中庭　全身重創送醫不治

即／嘉義某大學驚傳意外　大一新生4F墜落

更多熱門

相關新聞

新莊副都心商辦需求強　建商揭：「隱形富豪」來自4大區　

新莊副都心商辦需求強　建商揭：「隱形富豪」來自4大區　

新莊副都心的商業機能成熟，區內有不少商辦大樓。建商觀察，新莊一帶有不少「隱形冠軍」、「隱形富豪」，主要來自於區內的豪宅客、化成路、五股工業區、塭仔圳，口袋深並具有購置商辦的需求。

汽美店經營糾紛引殺機　同行友人遭開3槍斃命

汽美店經營糾紛引殺機　同行友人遭開3槍斃命

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

即／新莊工廠大火　濃煙擴散3地區

即／新莊工廠大火　濃煙擴散3地區

新北水溝傳微弱貓鳴　動保員自製工具救援

新北水溝傳微弱貓鳴　動保員自製工具救援

關鍵字：

新莊槍擊

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

賭博案又多1人！NBA急發聲明

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

黑道大哥監獄被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

普發現金11／5預登記　採身分證尾數分流

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面