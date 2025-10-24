新莊槍響「1男頸部中彈」慘死！　2嫌聲押、1嫌10萬交保

▲李男不滿遭跟車欲下車理論，未料竟被連開3槍、頸部中彈送醫宣告不治。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者黃哲民、莊智勝／新北報導

新北市新莊區中環路三段22日晚間發生一起槍擊案，42歲的賴男因經營汽車美容而與友人林男(38歲)發生糾紛，案發當天晚間賴男遭林男等人駕車從五股一路尾隨到新莊，賴的好友李男(41歲)不滿被跟車，下車想找對方理論，不料卻當場遭開槍擊中頸部，送醫搶救後宣告死亡。警方案發後循線於三重一處摩鐵逮捕林男等3人，新北檢複訊後，將主嫌林男、張男聲押禁見，另名王男則諭知10萬元交保。

警方調查，賴男經營汽車美容，林男先前想入股但卻遭到拒絕，後賴男因案入獄服刑，林男竟趁隙侵佔汽車美容店。沒多久，賴男出獄後找林男理論要討回經營權，遭林男及友人掏槍恐嚇並毆打，雙方自此結怨。

22日晚間8時許，賴男、莊男、李男及他的林姓女友分乘2輛車，從五股成泰路要到新莊吃飯。沒想到行駛到新莊中環路三段時，賴男發現林男等3人開車尾隨，隨即打電話給前車的李男，李男不滿被跟車，怒下車欲理論，未料林男車內的張男持槍衝下車，朝著李男連開3槍，其中一槍擊中頸部，李男當場倒臥在地，送醫搶救後宣告不治。

林男一行人犯案後立即逃離現場。警方成立專案小組追查，循線在三重區一間汽車旅館將3人逮獲。新北檢24日凌晨複訊後，認定林男、張男涉犯刑法殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，有逃亡及勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見；另名王男則諭知交保10萬元。

▼警方案發後循線在三重一處旅館將涉案的3人逮捕。