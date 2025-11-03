　
川普下令重啟核試！　驚曝中俄「地下核試驗」美國也該測

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲ 川普要求國防部重啟核武測試。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普10月30日在與中國國家主席習近平會晤前，突發文宣布已指示「戰爭部」立即重啟核武測試，震驚國際社會。川普隨後在專訪中透露，除北韓以外，中國、俄羅斯及巴基斯坦等國都正祕密進行核武試爆，唯獨美國沒有，「只是你們不知道而已」。

川普日前接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60分鐘》專訪，被問及下令開始測試核武的用意時回答，「我們擁有的核武比其他任何國家都多，我認為我們應該在無核化方面有所作為，實際上也和普丁總統及習主席討論過這個問題。我們有足夠的核武，可以炸毀這個世界150次。俄羅斯有很多核武，中國也會有很多，他們現在也擁有一些，數量滿可觀的。」

面對主持人歐唐納（Norah O'Donnell）質疑測試核武的原因，川普回應，「因為你得知道它們是否能運作」，「我之所以說要『測試』是因為俄羅斯宣布他們要進行測試」，並稱「北韓一直在測試，其他國家也在測試。我們是唯一不測試的國家，而我不想成為唯一不測試的國家。」

當歐唐納追問美國是否真的要在30多年後重啟核爆試驗時，川普明確表示，「我們將像其他國家一樣測試核武，是的。」歐唐納隨後反駁稱目前僅有北韓正進行核試，但川普堅稱，「不、不，俄羅斯正在測試核武，中國也在測試，只是你們不知道而已」，「他們那裡沒有記者會寫這些新聞，但我們有。」

川普進一步指出，「我們要測試是因為他們在測試，其他國家也在測試。北韓在測試，巴基斯坦在測試」，「他們在地下深處測試，人們根本不知道發生什麼事，只會感覺到一點震動」，「他們在測試，而我們沒有，我們必須測試」，但也強調他希望永遠不會真的使用核武。

但CBS提到，川普本周提名擔任美軍戰略司令部（STRATCOM）司令、將成為負責美國核武最高軍官的上將在國會作證時，稱中國與俄羅斯目前並未進行任何核爆試驗。

