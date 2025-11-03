國安局分析川習會：根本矛盾不易解決　美中地緣戰略角力仍升溫

▲美國總統川普在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。（資料照／路透）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普、中國國家主席習近平日前舉行「川習會」落幕，立法院本周將邀請國安局就印太區域經濟、安全情事對台影響，進行專題報告。根據國安局3日釋出的報告，在美中關係的評估上，認為有管理爭議持續對話，但根本矛盾不易解決，判斷未來美中地緣戰略角力仍持續升溫。

在「美中」關係部分，國安局認為有「管理爭議持續對話」，川普與習近平10 月30 日在南韓會談， 美方表示調降對「中」芬太尼（fentanyl）關稅至10％（原20％），且暫緩徵收船舶港口費；中共則停止稀土出口管制1 年，增加採購美國農產品（大豆、高粱）、能源（阿拉斯加石油、天然氣），並與美方解決TikTok 股權轉讓問題。雙方亦商定元首外交議程，川普稱將於明（2026）年4 月訪「中」、習近平擇期回訪。

不過，國安局評估「根本矛盾不易解決」，美「中」戰略互疑，安全威脅、科技競爭等結構性問題難解，且競相強化關鍵科技及原料自主能力，降低相互依賴。此外，美國關切中共在台海、南海地區軍事活動及脅迫行為，並將確保美盟在印太地區捍衛自身利益之能力，判斷未來美「中」地緣戰略角力將持續升溫，不易緩解。

至於對於台灣的影響，國安局表示，「民主供應鏈協作逐漸成形」，川普亞洲行推動與區域國家，在國防科技、關鍵礦產、能源安全等領域相互投資，建構合作網絡，一方面增加抗衡中共經濟脅迫籌碼，另一方面確保民主友盟經濟韌性與安全。

國安局指出，美國與區域國家關鍵產業合作，有助我國結合AI 智慧施政方向，運用半導體先驅產業優勢及經驗，推進與理念相近國家建構可信任之夥伴關係，共建「民主供應鏈」及「新興科技生態系」。

在影響方面，國安局也指出，「美日安保＋N網絡加速構建」，美國強調與盟友共同「以實力確保和平」，並以美日安保為軸心，擴展與南韓、澳大利亞、菲律賓等印太盟友多邊安全協作，除擴大聯演規模、強化聯戰效能外，亦加速軍備研製、強化國防產業合作。美國印太友盟強化防衛意識，展現集體防禦能量，將有助共同遏制中共破壞區域現狀與印太穩定。