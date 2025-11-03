　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川習會對台影響？　國安局：民主供應鏈成形！增抗衡中共脅迫籌碼

▲▼ 美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲美國總統川普在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。（資料照／路透）

記者陶本和／台北報導

美國總統川普、中國國家主席習近平日前舉行「川習會」落幕，立法院本周將邀請國安局就印太區域經濟、安全情事對台影響，進行專題報告。根據國安局3日釋出的報告內容指出，川普亞洲行推動與區域國家，在國防科技、關鍵礦產、能源安全等領域相互投資，建構合作網絡，一方面增加抗衡中共經濟脅迫籌碼，另一方面確保民主友盟經濟韌性與安全。

首先，在整體情勢發展方面，國安局表示，川普訪問亞洲期間，與馬來西亞、柬埔寨、泰國、越南、日本、南韓，確認經貿協議內容。在市場准入方面泰國取消對美99％關稅障礙，馬來西亞提供美國農、 工產品市場優惠，柬埔寨則取消工業製品、食品關稅。

在投資採購方面，國安局指出，日本、南韓、馬來西亞等國， 提出對美投資計畫，包括日本5500億美元、南韓 3500 億美元、馬來西亞700億美元，並擴大採購美國農產品、飛機及能源，好比液化天然氣、原油。

在供應鏈領域，國安局表示，美國與馬來西亞、泰國、日本簽署礦產、稀土合作文件，強化關鍵礦產探勘開發、冶煉加工、穩定供應等合作，並與日本成立「關鍵礦產安全反應小組」，共同反制不公平貿易行為。在科技領域，與日本、南韓簽署《科技繁榮協定》，加強AI、量子運算、6G 通訊、生技及航太合作。

國安局指出，川普透過強化產業與科技合作，打造「非紅供應鏈」，以反制中共運用「非市場」手段，掌控關鍵礦產供應，並確保美盟對「中」科技競逐優勢。

在區域安全情勢部分，國安局表示，川普10月28日與日本首相高市早苗會談，強調「美日係最強韌同盟國」。高市表示，期與美國共同實現「自由開放印太」（FOIP），並推動「美日韓」、「美日菲」、「美日澳印」等多邊安全合作。

國安局指出，美日外長及防長雙邊會談，亦宣示將強化自衛隊與駐日美軍指揮管制架構、擴大日本南西諸島聯訓，並推進共同研產飛彈、美軍艦船在日本後勤維保，期以美日同盟為軸心，推展區域友盟集體防衛網絡，擴增印太和平穩定。

國安局表示，川普10 月29 日與南韓總統李在明會談，確認將續磋商「同盟現代化」方向，重申共維朝鮮半島和平穩定。南韓承諾支持美國復興造船業，並增加國防支出，加速發展軍工產業，確保自主防衛能量。美方更首度同意南韓發展核動力潛艦，強化對中共及北韓潛艦搜索、追蹤能力，提升美韓共應區域威脅能量。

在「美中」關係部分，國安局認為有「管理爭議持續對話」，川普與習近平10 月30 日在南韓會談， 美方表示調降對「中」芬太尼（fentanyl）關稅至10％（原20％），且暫緩徵收船舶港口費；中共則停止稀土出口管制1 年，增加採購美國農產品（大豆、高粱）、能源（阿拉斯加石油、天然氣），並與美方解決TikTok 股權轉讓問題。雙方亦商定元首外交議程，川普稱將於明（2026）年4 月訪「中」、習近平擇期回訪。

不過，國安局評估「根本矛盾不易解決」，美「中」戰略互疑，安全威脅、科技競爭等結構性問題難解，且競相強化關鍵科技及原料自主能力，降低相互依賴。此外，美國關切中共在台海、南海地區軍事活動及脅迫行為，並將確保美盟在印太地區捍衛自身利益之能力，判未來美「中」地緣戰略角力將持續升溫，不易緩解。

至於對於台灣的影響，國安局表示，「民主供應鏈協作逐漸成形」，川普亞洲行推動與區域國家，在國防科技、關鍵礦產、能源安全等領域相互投資，建構合作網絡，一方面增加抗衡中共經濟脅迫籌碼，另一方面確保民主友盟經濟韌性與安全。

國安局指出，美國與區域國家關鍵產業合作，有助我國結合AI 智慧施政方向，運用半導體先驅產業優勢及經驗，推進與理念相近國家建構可信任之夥伴關係，共建「民主供應鏈」及「新興科技生態系」。

在影響方面，國安局也指出，「美日安保＋N網絡加速構建」，美國強調與盟友共同「以實力確保和平」，並以美日安保為軸心，擴展與南韓、澳大利亞、菲律賓等印太盟友多邊安全協作，除擴大聯演規模、強化聯戰效能外，亦加速軍備研製、強化國防產業合作。美國印太友盟強化防衛意識，展現集體防禦能量，將有助共同遏制中共破壞區域現狀與印太穩定。

最後，國安局強調，「台海和穩連動印太安全」，日本首相高市與川普會談時，強調台海和平穩定之重要性。另高市與習近平會晤，亦重申台海和穩對日本及國際社會至關重要。

國安局表示，10 月27 日在馬來西亞召開之「東亞峰會」，各國亦連續5年關切台海議題，都凸顯台海穩定影響印太國家整體利益。面對中共以武力脅迫片面挑戰區域現狀，我國刻正加大國防建設，並強化與區域國家戰略溝通及合作，共維印太及台海安全秩序。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

