黃明志「有紅的歌嗎？」他喊聽不下去　一票點頭嘆：1點超可惜

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，被警方逮捕並起訴持毒及濫用毒品罪名。就有網友感嘆，黃明志當年靠〈飄向北方〉等作品跨語言、跨市場爆紅，後來為何沒那麼紅了？話題引發熱議。

黃明志捲入謝侑芯猝死案後，PTT掀起熱論，有網友發文問卦「黃明志有紅的歌嗎？」說他從來沒有一次完整聽完黃明志的歌，覺得口音很奇怪，會讓人聽不下去。

貼文引發熱論，「飄向北方你不知道？」「歌很有趣，但旋律很芭樂」、「就網路歌曲，不是傳統唱片公司包裝的，唱片公司不要他的歌，他完全靠YT紅的」、「他應該是第一網路世代利用網路跟美女跟抖音歌類型帶來流量的人。」「伍佰不跟他合作或回應他的歌。」

其中，就有人分析，黃明志原本早期抒情與諷刺作品能跨越立場，可惜後來爭議太大引發抵制，「以前他的音樂是不分政治立場，還有所有華人地區喜愛的，學廣東話，泰國情歌，都讓東南亞華僑跟大陸人有共鳴」、「共鳴這種東西，圈子就那麼大，議題總會有寫完的一天。」

還有網友直呼，「前期第三張以前都還算可以，後面靠炒爭議爛得很嚴重，只會蹭大咖。應該說只會蹭比他大咖的或爭議的」、「他很懂網路，知道網友喜歡看爭議、美女，他的歌中後期核心幾乎都是美女跟爭議，不然就是美女+爭議，例如找女優」、「歌很有趣！但是大多無法登大雅之堂，藏了很多暗喻，所以傳唱度較低。更正，也不能說低，就是不容易變第一流的。」