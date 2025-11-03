　
社會 社會焦點 保障人權

嗑藥後「心臟驟停」很常見！高大成揭護理系女神猝逝有蹊蹺

記者劉邠如／台北報導


「護理系女神」謝侑芯，近期在馬來西亞傳出驟逝消息，案發當晚與她在一起的歌手黃明志，檢驗後發現體內含有四種毒品，引發外界高度關注。對此，法醫高大成也分析，以謝女的年紀，若過去沒有特殊病史，要說會突然猝逝，讓他覺得非常詭異，直呼「有蹊蹺」。

謝侑芯的經紀人昨在社群發文表示，表示案發後聯繫大馬警方，試圖想釐清謝侑芯離世真相，原先被告知是謝侑芯「心臟驟停」，但如今看來，馬來西亞警方揭露的版本和黃明志說法完全不同。他反問「你的言論與警方的正式報告完全對不上。這樣的落差，不僅令人震驚，也讓所有關心侑芯的人感到憤慨。你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？」、還嗆問黃明志「那包疑似毒品的來源是什麼？是你提供給她的嗎？你是否誘導她、欺騙她或強迫她服用？請你正面回答：你是否說謊？你是否隱瞞了事實？」

▲▼黃明志爆捲台網紅謝侑芯猝逝案。（圖／翻攝自Instagram）

▲黃明志爆捲台網紅謝侑芯猝逝案。（圖／翻攝自Instagram）

至於這「心臟病發作」是否也可能和與毒品有關，高大成說，藥物引發的心律不整，是年輕女性突然死亡常見的原因之一。當毒品進入體內，心跳可能急遽加快，導致心室顫動，最終造成心臟驟停。此外，長期吸毒者的血管容易發炎、變脆，甚至爆裂；若是注射類毒品，還可能導致血管栓塞與腦中風。他指出，這些機轉在法醫學上都相當常見，尤其在混合使用多種藥物的情況下，更容易出現致命併發症。

他強調：「我們常常在法醫學上常常講的就是，年輕無緣無故死亡，絕對有原因，沒有一個人，會那麼運氣不好，沒有原因突然死掉，這不可能，又沒有中邪又沒有鬼附身，怎麼會突然死亡，對不對？」

他也質疑馬來西亞檢警查案順序相當詭異，竟然是黃明志的毒品反應檢驗報告先出爐，一般在台灣來說，通常都是「先知道死者吃了什麼，再去驗和她在一起的人」。

此外他也質疑，在國外部份國家驗屍報告甚至有可能有被人為操作的可能，有時會因賄賂或名人身分而出現壓力干擾。他舉例，如李小龍與鄧麗君的死因，也都曾被懷疑涉及藥物或不明因素，但最終因政治與社會壓力無法完全釐清。

至於最明顯詭異之處，在於大馬檢方表示謝侑芯遺體曾遭搬動，但黃明志矢口否認，到底死後才被移屍，是否有機會透過偵查跡證發現？高大成指出，透過屍斑的位置，有機會看出，屍體是否是死後被移動。

舉例來說，人若仰躺死亡，屍斑會逐漸沉積在背部，若後來被搬動，變成死者趴地，若屍斑仍留在背側，就能推測屍體是死後被搬動。但若是人當停止生命跡象就被挪移他處，且是用抱的方式，那就未必能看出。只是多半在命案現場兇手常用拉的方式挪動，那就可從地面拖痕、皮膚摩擦傷等細節發現端倪。

高大成也指出，吸毒者的致命風險不只在生理層面，更與基因與心理依賴有關。像是黃明志被驗出尿液對4種毒品呈陽性反應，他指出，這就是一種心理的成癮，許多人會因追求不同的「快感」而不斷嘗試新種類的毒品，「他不是喜歡這種毒品，他喜歡去嘗試別的毒品，所以什麼都用，每一個毒品的爽快點，他都可以體會，所以他每一個都用看看，他覺得很爽，這不一樣的爽法，這又不一樣的爽法，所以這種人的頭腦就是有問題了，我們沒辦法體會。」

▲▼黃明志捲入謝侑芯猝逝案。（併圖／翻攝自謝侑芯ig、記者黃克翔攝）

▲黃明志捲入謝侑芯猝逝案。（併圖／翻攝自謝侑芯ig、記者黃克翔攝）

11/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嗑藥後「心臟驟停」很常見！高大成揭護理女神猝逝有蹊蹺

馬來西亞歌手黃明志驚傳捲入台灣「護理師女神」謝侑芯命案，大馬警方證實他上月22日因神色慌張遭攔查，赫然在入住的房間內發現謝侑芯赤裸遺體倒臥浴缸內，且現場搜出9顆搖頭丸與壯陽藥，隨即將黃明志押返警局驗尿，也被驗出體內有4種毒品反應，上月24日黃明志在大馬被依持毒、濫用毒品2罪起訴，雖交保獲釋，但12月18日也將再度庭審。

謝侑芯驟逝黃明志法醫毒品案

