政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3項「總計編逾3886億」對美軍購案延宕　顧立雄：會加速履約督導

記者蘇晏男／台北報導

國防部向立法院外委會的報告中，直指「AGM-154C飛彈」、「F-16V BLK70戰機」、「MK-48重型魚雷」等3項對美軍購案延宕，總計編列3886億6091萬6000元。國防部長顧立雄今（3日）表示，他會加速履約督導，美方也成立專案辦公室，「我們都希望盡最大努力盡速完成交運」。另外，顧立雄也提到，魚叉飛彈跟刺針飛彈等軍購案都依照相關發價書期程，「還在交運時間點之前」，所以還沒有發生延宕狀況。

立法院外交國防委員會國民黨籍召委馬文君排定3日邀請顧立雄報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢。根據報告內容，國防部羅列出「軍事工程」、「軍購」、「商購」等3部分；在軍購方面，進度延宕為編列1359億7150萬元的「AGM-154C飛彈」案、編列2472億2883萬元的「F-16V BLK70戰機」案、編列54億6058萬6000元「MK-48重型魚雷」等3案，總計3886億6091萬6000元。

顧立雄會前受訪時表示，主要武器裝備案項大概25案，有些在交運期程當中，有些都有提前，而延宕的主要3個，即為「AGM-154C飛彈」、「F-16V BLK70戰機」、「MK-48重型魚雷」，他會加速履約督導，美方也成立專案辦公室，「我們都希望盡最大努力盡速完成交運」。

媒體追問，延宕部分被質疑報告中有點避重就輕，因為魚叉飛彈之前喊說很急，但現在卻延宕，而刺針飛彈軍購案也延宕，但報告中沒寫。顧立雄說，魚叉飛彈跟刺針飛彈都依照相關發價書期程，「還在交運時間點之前」，所以還沒有發生延宕狀況。

另外，該份國防部報告中也把「潛艦國造原型艦籌建」列在延宕的商購案中，媒體詢問顧立雄，會否覺得依約每天罰19萬太低？顧立雄回應，首艘海鯤建造，他還是要肯定台船、海軍的辛勞，建造主要目的是希望能品質、安全為上來完成交運，計罰是督促其盡最大努力來完成合約的手段，所以計罰本身不是目的，建造完成才是最大期待。

10/31 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國軍編現比多支部隊未達標　王定宇指沱江級艦不到5成、國防部曝數字

國軍編現比多支部隊未達標　王定宇指沱江級艦不到5成、國防部曝數字

國軍部隊編現比常年呈現下降趨勢，民進黨立委王定宇今（23日）質詢時指出，依照美軍標準，編現比臨界點為85%，但國軍多支部隊編現比過低，甚至還有單位例如沱江級艦的編現比不到5成。國防部長顧立雄表示，當時討論各項加給時，就有確認哪些部隊編現比比較低，著重調升這個部分。海軍參謀長邱俊榮回應，沱江級的編現比大約在70%至72%，低於50%的這個數字，應該是有些船的士兵，的確有些船士兵數較少，會按照任務編配調整。

BMI值45未來也要當兵？　顧立雄：指的是替代役

BMI值45未來也要當兵？　顧立雄：指的是替代役

閃兵連環爆「再鎖定92人」　顧立雄：大部分都假冒高血壓

閃兵連環爆「再鎖定92人」　顧立雄：大部分都假冒高血壓

閃兵連環爆！　顧立雄證實「役男體位修正明年4月上路」

閃兵連環爆！　顧立雄證實「役男體位修正明年4月上路」

對美採購66架F-16戰機明年能全交付？　顧立雄：確實有挑戰性

對美採購66架F-16戰機明年能全交付？　顧立雄：確實有挑戰性

軍購F-16V戰機顧立雄MK-48重型魚雷AGM-154C飛彈

