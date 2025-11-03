3項「總計編逾3886億」對美軍購案延宕　顧立雄：會加速履約督導

記者蘇晏男／台北報導

國防部向立法院外委會的報告中，直指「AGM-154C飛彈」、「F-16V BLK70戰機」、「MK-48重型魚雷」等3項對美軍購案延宕，總計編列3886億6091萬6000元。國防部長顧立雄今（3日）表示，他會加速履約督導，美方也成立專案辦公室，「我們都希望盡最大努力盡速完成交運」。另外，顧立雄也提到，魚叉飛彈跟刺針飛彈等軍購案都依照相關發價書期程，「還在交運時間點之前」，所以還沒有發生延宕狀況。

立法院外交國防委員會國民黨籍召委馬文君排定3日邀請顧立雄報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢。根據報告內容，國防部羅列出「軍事工程」、「軍購」、「商購」等3部分；在軍購方面，進度延宕為編列1359億7150萬元的「AGM-154C飛彈」案、編列2472億2883萬元的「F-16V BLK70戰機」案、編列54億6058萬6000元「MK-48重型魚雷」等3案，總計3886億6091萬6000元。

顧立雄會前受訪時表示，主要武器裝備案項大概25案，有些在交運期程當中，有些都有提前，而延宕的主要3個，即為「AGM-154C飛彈」、「F-16V BLK70戰機」、「MK-48重型魚雷」，他會加速履約督導，美方也成立專案辦公室，「我們都希望盡最大努力盡速完成交運」。

媒體追問，延宕部分被質疑報告中有點避重就輕，因為魚叉飛彈之前喊說很急，但現在卻延宕，而刺針飛彈軍購案也延宕，但報告中沒寫。顧立雄說，魚叉飛彈跟刺針飛彈都依照相關發價書期程，「還在交運時間點之前」，所以還沒有發生延宕狀況。

另外，該份國防部報告中也把「潛艦國造原型艦籌建」列在延宕的商購案中，媒體詢問顧立雄，會否覺得依約每天罰19萬太低？顧立雄回應，首艘海鯤建造，他還是要肯定台船、海軍的辛勞，建造主要目的是希望能品質、安全為上來完成交運，計罰是督促其盡最大努力來完成合約的手段，所以計罰本身不是目的，建造完成才是最大期待。