社會 社會焦點 保障人權

閃兵連環爆「再鎖定92人」　顧立雄：大部分都假冒高血壓

記者柯沛辰／綜合報導

新北檢警偵辦閃兵案，近日發動第三波搜索後，發現修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰、坤達、書偉等藝人涉案。內政部比對涉案役男資料後，發現有92案具高度共通性，因此已啟動行政調查，函送各縣市16個地檢署偵辦。對此，國防部長顧立雄21日證實，大部分都是假冒高血壓，將加速檢討，頒布新的體位標準。

顧立雄受訪時表示，上一次閃兵案發生時，相關單位就有做一些討論，大部分都是假冒高血壓的狀況，未來三總複檢時擬要求住院、24小時檢測，避免有槍手來代替掛儀器檢測，這部分會繼續跟內政部研討，避免再有類案發生。

至於閃兵的藝人們是否是在三總複檢？顧立雄表示，軍方還在確認中，但體位部分會加速進行檢討，頒布新的體位標準，預期明年四月上路，能不能加速要再了解。

▲藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，遭拘提到案。（圖／記者陸運陞攝）

▲藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，遭拘提到案。（圖／記者陸運陞攝）

內政部表示，全案源於今年清查役男疑似以重度高血壓逃避兵役案，經比對與新北地檢署6月16日偵結假造高血壓逃兵集團起訴案件，發現部分涉案役男與所清查個案具有高度共通性共92案，已於9月中旬啟動行政調查，並函送所轄16個地檢署偵辦，及副知縣市政府。

內政部說明，本部於10月1日再次邀請縣市政府召開「役男意圖避免徵兵處理之行政調查作業」說明會；並於10月21日依據新北地檢起訴書，函請縣市政府依行政程序法第117條、第119條規定，請原處分機關權撤銷行政處分，戶籍地政府儘速徵集。

