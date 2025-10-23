杜絕閃兵！BMI值45以內未來都要當兵　顧立雄：是當替代役

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

藝人閃兵案不斷延燒，新北檢21日發動第三波拘提行動，陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、坤達、以及棒棒堂小杰都涉案。內政部擬加嚴役男體位標準，未來BMI值15到45都須服役，血壓問題則要達到心臟或器官有實質病變才達免役體位，且必須住院檢查，扁平足部分也會調整。對此，國防部長顧立雄今（23日）受訪時表示，常備兵體位部分並沒有修改，修改的是替代役部分，由軍醫局、內政部協商。

對於藝人閃兵案，內政部長劉世芳昨證實，有不肖醫師配合閃兵集團。顧立雄今上午赴外交國防委員會報告，會前也接受聯訪，媒體詢問，也有藝人在三總複驗，是否有三總醫師涉案嗎？顧立雄回應，據他了解，目前為止，沒有三總醫師接獲任何檢調通知要接受調查。

而體位加嚴後，未來BMI45以上才能免役，有醫師警告BMI32.5就算病態型肥胖，是否會影響服役？顧立雄回應，常備兵體位部分並沒有修改，修改的是替代役部分，這由軍醫局、內政部協商，目前為止常備役體位的BMI標準還是維持，只修改替代役部分。

另有媒體追問，美臺軍事會議部分，顧立雄表示，歡迎美國願意強化台灣防衛力量、促進區域和平，相關指引出來之後，若涉及相關合作生產等等，我們都樂見，我們會等正式公佈後，再跟廠商進行合作生產，如果美國政府願意協助，我們都樂觀其成。

至於國民黨主席鄭麗文日前稱，共軍圍台是保護台灣。顧立雄回應，國防部行政中立，不會對特定政治人物表達特定看法，國防部對於每天共機襲擾、對我方不斷擴大軍事威脅，這都是不爭事實，大家都可以看到。

媒體也關心，近日傳出爆發非洲豬瘟疫情，國軍是否幫忙清消、伙食會不會影響？顧立雄表示，隨時等待相關部會、地方政府提出需求，但目前並沒有，國軍肉類、豬肉都通過檢驗，冷凍部分還有30日以上供應量，應該還無虞。