政治 政治焦點 國會直播 專題報導

杜絕閃兵！BMI值45以內未來都要當兵　顧立雄：是當替代役

▲▼立法院外交及國防委員會邀請國防部部長顧立雄報告業務概況並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

藝人閃兵案不斷延燒，新北檢21日發動第三波拘提行動，陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、坤達、以及棒棒堂小杰都涉案。內政部擬加嚴役男體位標準，未來BMI值15到45都須服役，血壓問題則要達到心臟或器官有實質病變才達免役體位，且必須住院檢查，扁平足部分也會調整。對此，國防部長顧立雄今（23日）受訪時表示，常備兵體位部分並沒有修改，修改的是替代役部分，由軍醫局、內政部協商。

對於藝人閃兵案，內政部長劉世芳昨證實，有不肖醫師配合閃兵集團。顧立雄今上午赴外交國防委員會報告，會前也接受聯訪，媒體詢問，也有藝人在三總複驗，是否有三總醫師涉案嗎？顧立雄回應，據他了解，目前為止，沒有三總醫師接獲任何檢調通知要接受調查。

而體位加嚴後，未來BMI45以上才能免役，有醫師警告BMI32.5就算病態型肥胖，是否會影響服役？顧立雄回應，常備兵體位部分並沒有修改，修改的是替代役部分，這由軍醫局、內政部協商，目前為止常備役體位的BMI標準還是維持，只修改替代役部分。

另有媒體追問，美臺軍事會議部分，顧立雄表示，歡迎美國願意強化台灣防衛力量、促進區域和平，相關指引出來之後，若涉及相關合作生產等等，我們都樂見，我們會等正式公佈後，再跟廠商進行合作生產，如果美國政府願意協助，我們都樂觀其成。

至於國民黨主席鄭麗文日前稱，共軍圍台是保護台灣。顧立雄回應，國防部行政中立，不會對特定政治人物表達特定看法，國防部對於每天共機襲擾、對我方不斷擴大軍事威脅，這都是不爭事實，大家都可以看到。

媒體也關心，近日傳出爆發非洲豬瘟疫情，國軍是否幫忙清消、伙食會不會影響？顧立雄表示，隨時等待相關部會、地方政府提出需求，但目前並沒有，國軍肉類、豬肉都通過檢驗，冷凍部分還有30日以上供應量，應該還無虞。

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 1504 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

多人吃完「知名壽喜燒」上吐下瀉、發燒送急診！　
新台幣紙鈔大改版！5面額新設計「不放政治人物」納參考
閃兵重挫形象？PTT搖頭「躲一下就好」　3男星悄復出
快訊／台中衛生局曝28豬隻「流向3縣市」：共3425kg
豬瘟延燒「2檔股票漲了」　專家點名大讚：5年從70到140
司機學生互毆經過還原！疑逃票爆衝突　雙方互告傷害
桃園客運司機「暴摔學生滿臉血」！交通局將裁罰

杜絕閃兵！BMI值45以內未來都要當兵　顧立雄：是當替代役

BMI值45內都要當兵！基層傻眼：戰車船艦怎麼擠？

BMI值45內都要當兵！基層傻眼：戰車船艦怎麼擠？

內政部擬加嚴役男體位標準，未來BMI在15到45都須服役。不過，有現役士官直言，過胖或過瘦的義務役士兵增加，恐增加軍中管理難度，不僅操課及訓練風險增加，還會連帶影響體適能、考績、升遷及人事安排，何況戰車、甲車及船艦內部空間有限，過胖者根本進不去。

驚人閃兵招式！　醫揭聽過「最猛的」

驚人閃兵招式！　醫揭聽過「最猛的」

藝人裝病閃兵判多重？實務結果一次看

藝人裝病閃兵判多重？實務結果一次看

藝人閃兵　醫憶「全村役男得思覺失調症」超瞎真相

藝人閃兵　醫憶「全村役男得思覺失調症」超瞎真相

未來BMI 45才免兵役　鄉民笑：跟閃兵集團有關嗎

未來BMI 45才免兵役　鄉民笑：跟閃兵集團有關嗎

國防部顧立雄閃兵BMI標準美臺合作陳柏霖修杰楷Energy書偉坤達

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

