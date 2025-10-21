閃兵連環爆！　顧立雄證實「役男體位修正明年4月上路」

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

藝人閃兵案延燒，新北檢警今（21日）展開第三波搜索，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等藝人拘提到案說明，幾人也都先後認罪。國防部長顧立雄受訪時表示，大部分都是假冒高血壓狀況，三總說明複檢的時候要住院、24小時檢測，避免有槍手來代替掛儀器檢測。此外，顧也表示，將頒發新的體位標準。媒體追問是否明年四月上路？顧回應，預期如此。

藝人閃兵案今新北檢發動第三波行動，包括修杰楷、陳柏霖、小杰，以及Energy的書偉，而Energy另一名團員坤達也在拘提名單當中，但他因工作前往加拿大，預計10天後才會返台。而多數人都是透過「槍手」偽造高血壓報告免服兵役。

對此，顧立雄下午受訪時表示，這還要再跟軍醫局做確認，都是過去舊案，上一次閃兵案發生時，相關單位就有做一些討論，大部分都是假冒高血壓狀況，三總說明複檢的時候要住院、24小時檢測，避免有槍手來代替掛儀器檢測，這部分會繼續跟內政部研討，避免再有類案發生。

顧立雄也透露，體位部分會加速進行檢討，頒布新的體位標準。至於是否明年四月上路？顧回應，預期如此，看能不能加速要再了解。