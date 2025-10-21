　
政治

閃兵連環爆！　顧立雄證實「役男體位修正明年4月上路」

▲▼藝人閃兵風波再起，國防部長顧立雄21日接受媒體聯訪時表達看法。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

藝人閃兵案延燒，新北檢警今（21日）展開第三波搜索，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等藝人拘提到案說明，幾人也都先後認罪。國防部長顧立雄受訪時表示，大部分都是假冒高血壓狀況，三總說明複檢的時候要住院、24小時檢測，避免有槍手來代替掛儀器檢測。此外，顧也表示，將頒發新的體位標準。媒體追問是否明年四月上路？顧回應，預期如此。

藝人閃兵案今新北檢發動第三波行動，包括修杰楷、陳柏霖、小杰，以及Energy的書偉，而Energy另一名團員坤達也在拘提名單當中，但他因工作前往加拿大，預計10天後才會返台。而多數人都是透過「槍手」偽造高血壓報告免服兵役。

對此，顧立雄下午受訪時表示，這還要再跟軍醫局做確認，都是過去舊案，上一次閃兵案發生時，相關單位就有做一些討論，大部分都是假冒高血壓狀況，三總說明複檢的時候要住院、24小時檢測，避免有槍手來代替掛儀器檢測，這部分會繼續跟內政部研討，避免再有類案發生。

顧立雄也透露，體位部分會加速進行檢討，頒布新的體位標準。至於是否明年四月上路？顧回應，預期如此，看能不能加速要再了解。

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400
監守自盜公債10.2億！台銀前襄理躲美國　通緝25年獲不起訴
LIVE／台北總雨量上看1000毫米　氣象署最新說明
快訊／坤達認了閃兵：不敢奢求原諒　緊急取消《玩很大》錄影趕回
閃兵4藝人「集體失憶」！　認找集團偽造病歷：忘記是誰介紹
快訊／流感增10死！最年輕40多歲男「住院5天亡」
認找集團偽造病歷！閃兵4藝人：忘記是誰介紹

新北檢日前查獲藝人王大陸閃兵案，意外發現協助閃兵集團的主嫌陳志明手機中曾點名過多位藝人，因此在繼第二波拘提9名藝人後，今(21日)一早發動第三波拘提，將陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒堂小杰等4人帶回偵訊。4人初步坦承犯行，但對於是如何連繫上陳姓主嫌，4人異口同聲都說是朋友介紹，當警方進一步追問該名友人身分時，4人均推稱「忘記了」。

