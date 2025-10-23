國軍編現比多支部隊未達標　王定宇指沱江級艦不到5成、國防部曝數字

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國軍部隊編現比常年呈現下降趨勢，民進黨立委王定宇今（23日）質詢時指出，依照美軍標準，編現比臨界點為85%，但國軍多支部隊編現比過低，甚至還有單位例如沱江級艦的編現比不到5成。國防部長顧立雄表示，當時討論各項加給時，就有確認哪些部隊編現比比較低，著重調升這個部分。海軍參謀長邱俊榮回應，沱江級的編現比大約在70%至72%，低於50%的這個數字，應該是有些船的士兵，的確有些船士兵數較少，會按照任務編配調整。

國防部長顧立雄至立法院外交及國防委員會邀請進行業務報告並備質詢，王定宇質詢時表示，部隊的編現比有一個名詞叫「戰力閾值」，也就是「臨界點」，部隊到這個臨界點之後，就不太能夠出去作戰了，國軍有沒有設定百分比是多少？

國防部人事參謀次長室次長劉沛智回應，國軍編現比的目標是80%；王定宇此時打斷並表示，美軍的標準是85%，美軍的裝備及訓練應該比台灣都好，但只要低於85%，美軍認為已經是戰力減損、無法拉出去作戰。

王定宇並指出，以國軍歷年編現比來看，2020年到2024年分別是88.57%、87.57%、82%、80%、78%，今年可能約75%上下，一直往下掉。劉沛智坦言，目前約為78.6%，且從2020年開始到現在，國軍每年編制數越來越多，分母變大了。

王定宇則秀出國軍數據顯示，以士兵來看，陸軍機步單位72%、砲兵68%、空軍防空飛彈指揮部41%！以美軍的臨界點來看，國軍沒有一個達標，就算以國軍80%來看也是很嚴重的低，士官部分，則是只有少數幾個單位勉強達標，多數都在標準線以下，為什麼士兵特別低？

王定宇強調，少子化不是一年兩年，20年前沒生的現在也不會補生，現在是要國防部找出問題，像裝甲單位是需要高度專業的，曾經因為車長編現比掉到65%以下，讓少尉、中尉、上尉可以延到17年，讓他們不用擔心升不上去，找出病因才有解方，現在有很多高精密裝備，若因為編現比不足，導致讓專業性不足的人操作，危險性會升高。

劉沛智回應，去年到今年成效都在逐步提升，除了編制數增加還有少子化。不適服人數從112年的5400人、113年5057人，今年2600多員，比去年同期減少，留營率今年到目前為止是86%。顧立雄表示，現在編現比相較三月有提升，當然希望更好，另外，當時討論各項加給時，就有確認哪些部隊編現比比較低，著重調升這個部分。

王定宇另說，聽說海軍沱江級的編現比已經低於50%，是否有這現象？海軍參謀長邱俊榮回應，沱江級的編現比大約在70%至72%，低於50%的這個數字，應該是有些船的士兵，的確有些船士兵數較少，會按照任務編配調整。

