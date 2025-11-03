獨居女注意！她備用鑰匙「藏1處」淪竊賊目標　現金被偷光

▲被害人將備用鑰匙藏在鞋內。（圖／翻攝自Facebook／เหยี่ยวข่าวตะวันออก，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國烏隆他尼一名26歲女子平時習慣將備用鑰匙藏在門外的鞋內，沒想到卻因此成為竊賊得手的關鍵。她下班返家驚覺現金全數失竊，損失高達1萬7000泰銖（約新台幣1萬6163元），讓她欲哭無淚。

根據The Thaiger報導，被害人昆帕（Khunphat）2日晚間8時下班回到位於烏隆他尼府的租屋處後，習慣性地在進門前檢查放在門外的鞋子內的備用鑰匙，卻發現鑰匙竟然從鞋子的右腳跑到左腳，立刻警覺有異。她衝進房間檢查床頭的現金盒，赫然發現辛苦存了一年的1萬7000泰銖（約新台幣1萬6163元）現金全數不翼而飛。

警方調查發現，昆帕的房間位於2樓，沒有任何破門而入的痕跡，研判竊賊是利用她藏在鞋內的備用鑰匙光明正大開門行竊。昆帕在當地一家購物中心的果昔店工作，已在此處租屋約一年，平時都習慣將備用鑰匙藏在門外的運動鞋內。

案發當天，昆帕上午11時出門工作，直到晚上8時才回家。她向警方表示，房內只有她和偶爾來訪的男友知道有現金存放，但她並未確認男友是否知道鑰匙藏匿地點。

她表示，「我非常難過和無言，因為這筆錢是要幫助即將畢業的弟弟的。我甚至不想怪小偷，因為都是我自己的疏忽。」昆帕也解釋，之所以不將現金存入銀行，是為了避免與哥哥從海外匯來的資金混在一起。

烏隆他尼警局接獲報案後，於晚上9時20分趕赴現場勘查。由於租屋處公寓的監視器故障，警方將調閱周邊商店的監視畫面，並持續追查嫌犯下落。辦案人員已建議昆帕到警局正式報案。