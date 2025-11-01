表揚績優導護志工與愛心服務站　黃偉哲：公私協力打造學童安全守護網

▲台南市長黃偉哲頒獎表揚績優導護志工與愛心服務站成員，感謝他們守護學童安全的無私奉獻。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市2025年績優導護志工暨愛心服務站表揚活動，1日在新市樹谷園區音樂廳登場，市長黃偉哲親自頒獎表揚172位導護志工與62位愛心服務站成員，並頒發獎項予15個績優團隊，感謝他們長年無私奉獻、守護學童上下學安全。

黃偉哲表示，市府近年積極推動校園周邊通學步道改善，但硬體之外，更重要的是每天風雨無阻站在校門口的導護志工與愛心商店成員。他感性指出：「你們是孩子每天上學第一個看到的笑臉，也是最溫暖的守護天使。」他也期盼透過公私協力，打造更完善的安全守護網，讓家長更安心。



教育局指出，今年表揚對象皆由各校推薦，須符合服務年限與優良表現。導護志工需服務滿2年以上，愛心服務站則至少1年。今年獲獎名單中，有33人服務超過20年，其中8人超過30年；更有2位年資達35年的資深志工──永康區復興國小蔡來美及柳營區新山國小許秀花。



蔡來美女士多年協助交通導護與志工調度，熱心支援校內活動及交通安全座談；許秀花女士則堅守崗位、笑臉迎人，長年風雨無阻維持交通秩序，深受師生與家長肯定。



教育局強調，守護學童安全是市府最重視的目標之一，除改善學校周邊通學步道，也持續擴大志工培訓與表揚機制，盼吸引更多人加入行列，讓愛心不斷傳承，讓台南成為更幸福、安全的城市。