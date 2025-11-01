　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

快樂放電日！2025台南親子童樂會閃亮登場　黃偉哲與大小朋友同樂放電

▲市長黃偉哲與YOYO家族哥哥姐姐一起帶動唱，與大小朋友共度「快樂放電日」。（記者林東良翻攝，下同）

▲市長黃偉哲與YOYO家族哥哥姐姐一起帶動唱，與大小朋友共度「快樂放電日」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南市親子童樂會1日在曾文市政願景園區熱鬧登場，現場笑聲不斷！市長黃偉哲親自出席，與大小朋友一起「快樂放電」，為活動揭開序幕。YOYO家族哥哥姐姐及多位超人氣卡通明星帶來活力滿滿的唱跳秀，吸引約4千名親子熱情參與，共享溫馨愉快的週末時光。

黃偉哲市長表示，台南市幅員遼闊，面積約為台北市的8.5倍。過去YOYO家族的演出分別在永華及民治市政中心舉辦，深受市民喜愛；今年首次移師至位於台南中部的麻豆市政願景園區，希望讓更多家庭都能近距離體驗最歡樂的親子活動氛圍。

▲市長黃偉哲與YOYO家族哥哥姐姐一起帶動唱，與大小朋友共度「快樂放電日」。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，這場「快樂放電日」活動，不僅讓YOYO家族與孩子們近距離互動，也營造出洋溢笑聲與溫暖的假日氣息，讓家長與孩子在遊戲中共創美好回憶。

教育局表示，台南市長期致力營造友善親子空間與優質互動環境，今年活動內容更加豐富多元，包含「台南小學堂」互動問答、明星大放電與卡通人物見面會等節目。台南觀光大使「魚頭君」、「菜奇鴨」、「夜奇鴨」及「菜籃仔」也驚喜現身，與孩子熱情互動，掀起活動高潮。

▲市長黃偉哲與YOYO家族哥哥姐姐一起帶動唱，與大小朋友共度「快樂放電日」。（記者林東良翻攝，下同）

教育局進一步說，本次活動以「快樂放電日」為主題，設有舞台表演、親子闖關及遊戲活動，讓孩子盡情探索、釋放活力。現場同時設有11個市府宣導攤位，涵蓋育兒資源、交通安全、租稅、觀光旅遊、消防與社福等主題，寓教於樂，讓家長在陪伴孩子同樂之餘，也能了解市府多項政策。

▲市長黃偉哲與YOYO家族哥哥姐姐一起帶動唱，與大小朋友共度「快樂放電日」。（記者林東良翻攝，下同）

今日活動氣氛熱烈，現場貴賓雲集，包括立委郭國文、市議員陳秋宏親自出席，立委林俊憲、陳亭妃服務處及多位議員代表也到場共襄盛舉，齊為活動加油打氣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿心寒「離婚都在談錢」　律師揭殘酷現實：歡迎來到大人的世界
范姜彥豐婚後冷淡「多次提離婚」！粿粿淚：想過不開心也要留住婚
王子曾任品牌大使　與粿粿同台！華歌爾急切割
獨／馮淬帆簽「不急救」安詳辭世　友人離開5分鐘⋯被急call
Energy不能來了！天團avantgardey找「兒童界2
2波水氣來襲　今晚起北台濕涼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

紅豆田間薊馬+斜紋夜蛾密度上升　農改場籲農友注意防範

最常見沈默殺手！糖尿病無聲息　醫曝「4大藥物整合時代」來臨

台南市府第4場大型就博會登場　釋出近4千職缺初媒率達5成2

如暖風輕拂若星辰照耀　台南教育局表揚20名績優特教志工

澳洲消防猛男來襲！台南特搜醫療組展開繩索訓練　跨國交流熱力滿點

快樂放電日！2025台南親子童樂會閃亮登場　黃偉哲與大小朋友同樂放電

面積48公頃！花蓮鳳林大型開發案招商　盼打造慢活度假營地

錯過末班車困山區！三地門暖警護送22公里　助她平安下山

富里車站新亮點！幸福巴士全面升級　「四寶候車椅」超萌登場

屏東內埔警夜巡遇「無燈單車男」　幫貼反光條照亮回家路

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

紅豆田間薊馬+斜紋夜蛾密度上升　農改場籲農友注意防範

最常見沈默殺手！糖尿病無聲息　醫曝「4大藥物整合時代」來臨

台南市府第4場大型就博會登場　釋出近4千職缺初媒率達5成2

如暖風輕拂若星辰照耀　台南教育局表揚20名績優特教志工

澳洲消防猛男來襲！台南特搜醫療組展開繩索訓練　跨國交流熱力滿點

快樂放電日！2025台南親子童樂會閃亮登場　黃偉哲與大小朋友同樂放電

面積48公頃！花蓮鳳林大型開發案招商　盼打造慢活度假營地

錯過末班車困山區！三地門暖警護送22公里　助她平安下山

富里車站新亮點！幸福巴士全面升級　「四寶候車椅」超萌登場

屏東內埔警夜巡遇「無燈單車男」　幫貼反光條照亮回家路

挺產業措施再+1　盧秀燕加碼飼料差額補助「每頭100元」

大膽建議湖人交易掉詹皇　前獨行俠後衛：沒他隊友打得更自由

〈在加納共和國離婚〉大穎宣佈來台開唱！　吃台灣1食物超驚豔

紅豆田間薊馬+斜紋夜蛾密度上升　農改場籲農友注意防範

台船承造巡防艦成軍與高緯度遠洋巡護命名下水典禮　賴總統親自主持

手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

賴清德視導多場操演、新裝備成軍　對內展護台決心、對外護台海和平

最常見沈默殺手！糖尿病無聲息　醫曝「4大藥物整合時代」來臨

慶祝樂天奪冠！河智媛、禹洙漢排除萬難來台參加封王遊行

台南市府第4場大型就博會登場　釋出近4千職缺初媒率達5成2

黃子韜直播秀「臉上12顆痘痘」　被徐藝洋要求開濾鏡：拉黑她！

地方熱門新聞

台南安定台19線自小客右轉擦撞機車所幸雙方無酒駕

苗栗縣宣布：永久禁止廚餘養豬

桃園捷運多元支付不多元　議員要求比照北捷

永川醫院成台南首家週日及國定假日輕急症中心

網路謠言衝擊生計　產銷班澄清無假冒農會名義

日月潭花火音樂嘉年華11/1舉行　周邊將交管

深耕台灣逾30年　藥廠三度獲頒優良外商獎

歡送永康砲校遷駐關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

台南市青少年認識法律擂台賽決賽登場！鹽水國中奪冠

燕子口堰塞湖狂瀉！Tiffany藍湖水消失

路是甜的　台南出古清代糖碎修道路

錯過末班車困山區　警護送她22公里下山

陳以信拋政見若當選成立「青年局」任命30歲局長吸引北漂返鄉

警夜巡遇無燈單車男　俯身貼反光條照亮歸途

更多熱門

相關新聞

台南加強查核豬肉來源　呼籲市民「3多少」減少廚餘

台南加強查核豬肉來源　呼籲市民「3多少」減少廚餘

非洲豬瘟疫情全台拉警報！為有效防堵疫情並落實食品衛生標準，台南市積極推動防治措施，並強化市售豬肉來源查核，確保食材符合衛生標準。儘管非洲豬瘟病毒不會感染人類，但市府仍視其防範為防疫工作的關鍵之一。

台南安定台19線自小客右轉擦撞機車所幸雙方無酒駕

台南安定台19線自小客右轉擦撞機車所幸雙方無酒駕

台南市青少年認識法律擂台賽決賽登場！鹽水國中奪冠

台南市青少年認識法律擂台賽決賽登場！鹽水國中奪冠

下一站「田中」！台南警趕處理車禍開進田裡畫面曝

下一站「田中」！台南警趕處理車禍開進田裡畫面曝

永康「宜居成功」社宅居民慶入厝黃偉哲歡迎移居台南

永康「宜居成功」社宅居民慶入厝黃偉哲歡迎移居台南

關鍵字：

台南親子童樂會黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面