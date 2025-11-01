快樂放電日！2025台南親子童樂會閃亮登場　黃偉哲與大小朋友同樂放電

▲市長黃偉哲與YOYO家族哥哥姐姐一起帶動唱，與大小朋友共度「快樂放電日」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南市親子童樂會1日在曾文市政願景園區熱鬧登場，現場笑聲不斷！市長黃偉哲親自出席，與大小朋友一起「快樂放電」，為活動揭開序幕。YOYO家族哥哥姐姐及多位超人氣卡通明星帶來活力滿滿的唱跳秀，吸引約4千名親子熱情參與，共享溫馨愉快的週末時光。

黃偉哲市長表示，台南市幅員遼闊，面積約為台北市的8.5倍。過去YOYO家族的演出分別在永華及民治市政中心舉辦，深受市民喜愛；今年首次移師至位於台南中部的麻豆市政願景園區，希望讓更多家庭都能近距離體驗最歡樂的親子活動氛圍。

黃偉哲市長指出，這場「快樂放電日」活動，不僅讓YOYO家族與孩子們近距離互動，也營造出洋溢笑聲與溫暖的假日氣息，讓家長與孩子在遊戲中共創美好回憶。

教育局表示，台南市長期致力營造友善親子空間與優質互動環境，今年活動內容更加豐富多元，包含「台南小學堂」互動問答、明星大放電與卡通人物見面會等節目。台南觀光大使「魚頭君」、「菜奇鴨」、「夜奇鴨」及「菜籃仔」也驚喜現身，與孩子熱情互動，掀起活動高潮。

教育局進一步說，本次活動以「快樂放電日」為主題，設有舞台表演、親子闖關及遊戲活動，讓孩子盡情探索、釋放活力。現場同時設有11個市府宣導攤位，涵蓋育兒資源、交通安全、租稅、觀光旅遊、消防與社福等主題，寓教於樂，讓家長在陪伴孩子同樂之餘，也能了解市府多項政策。

今日活動氣氛熱烈，現場貴賓雲集，包括立委郭國文、市議員陳秋宏親自出席，立委林俊憲、陳亭妃服務處及多位議員代表也到場共襄盛舉，齊為活動加油打氣。