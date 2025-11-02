　
政治

內政部專案清查：50人台灣戶籍被廢、16名陸配自願放棄台灣身分

▲▼移民署。（圖／翻攝自Google Maps）

▲移民署公布清查進度：7835人補件、50人戶籍被廢、16名陸配放棄身分。（圖／翻攝自Google Maps）

記者董美琪／綜合報導

內政部移民署今（2日）表示，針對疑似在中國設籍或領取中國護照的民眾，不論是經相關機關通報或民眾檢舉，都會依法進行調查。迄今，已有約50人因事證明確，戶籍遭戶政機關廢止。

總統賴清德日前針對台灣面臨的五大國安及統戰威脅，提出17項防範策略，其中包括持續清查違規設籍或持有中國身分證、護照者。內政部長劉世芳曾指出，一旦查證國人持有中國身分證，將註銷台灣身分，並通知相關單位取消健保、身分證與護照等。

內政部今年8月也預告修正「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」，明訂領中國護照或設籍中國而喪失台灣身分者，若要回復台灣身分，必須符合三種條件之一，包括對國防安全、國際形象或社會安定有重大貢獻，或對台灣整體利益有幫助，或出於人道考量；若曾為中共從事政治宣傳，也可能被拒或撤銷申請。

政府要求約1.2萬名在台定居的原中國籍人士補件「喪失原籍證明」。截至今年10月底，已有7835人提交文件，2317人經核准具結或延期，另1388人因長期出境列冊管理，整體進度達95.1%。專案執行期間，也有16名陸配自願放棄台灣身分，原因包括在中國享有福利、財產繼承及配偶過世等，政府均尊重當事人選擇。

相關新聞

陸配錢麗喪失台灣身分　羅文嘉：真的不適合

陸配錢麗喪失台灣身分　羅文嘉：真的不適合

陸配錢麗因經營解放軍臉書社團及鼓吹武統被註銷台灣身分，她30日晚間開直播喊冤，強調自己只是「支持解放軍威懾台獨」，不等於支持武統。對此，海基會秘書長羅文嘉31日表示，錢麗是非常極端、偏激的人，真的「不適合」。

陸配喪失台灣身分喊冤　邱垂正：又講傷害台灣人情感言論

陸配喪失台灣身分喊冤　邱垂正：又講傷害台灣人情感言論

喪失台灣身分　陸配喊冤：支持和平統一

喪失台灣身分　陸配喊冤：支持和平統一

陸配溺殺2女量刑　關鍵在自首能否減刑

陸配溺殺2女量刑　關鍵在自首能否減刑

陸配經營解放軍社團　台灣身分被註銷

陸配經營解放軍社團　台灣身分被註銷

移民中國身分國安身分證陸配

