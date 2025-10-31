陸配「喪失台灣身分」直播喊冤　邱垂正：又講傷害台灣人情感言論

▲陸配錢麗喪失台灣身分，已提起訴願。（圖／翻攝台北市政府）



記者蔡紹堅／台北報導

任職華碩的陸配錢麗因經營「中國人民解放軍」臉書社團並鼓吹武統，被註銷台灣身分，她30日晚間開直播喊冤，並批評陸委會「殘民以逞」。對於會否將錢麗驅逐出境，陸委會主委邱垂正31日表示，這要經過聯審會，但錢麗又講了一些傷害台灣人民情感的言論和言行，將持續依法處理此案。

邱垂正在立法院受訪時提到，錢麗在台灣已經生活很久了，基於經營「中國人民解放軍」臉書社團，還有以中國大陸的法律恫嚇公司同仁等種種因素，被內政部聯審會以《兩岸人民關係條例》第18條取消她在台灣的身分證，本來是「定居」，現在退回「居留」身分。

▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）



邱垂正指出，真的很遺憾錢麗持續又講了一些傷害台灣人民情感的言論和言行，持續的在訴諸大陸的法律恫嚇台灣人民、傷害台灣人民情感，持續講一些武統的方式來傷害台灣，持續引發在台灣激烈的對立。

邱垂正坦言，陸委會最近收到很多民眾的陳情及檢舉，所以相關機關也會依照《兩岸人民關係條例》第18條，持續依法處理錢麗的案件。

對於會否將錢麗驅逐出境，邱垂正回應，這要經過聯審會，因為我國是民主法治的國家，除了依法還要走程序。

邱垂正強調，絕大部分陸配都是認同這塊土地，在這塊土地安居樂業，不像錢麗，所以這只是個案，「我想大部分的陸配都是認同這塊土地，跟我們在一起守護這塊土地，安居樂業的，希望不要因為錢麗的案子將陸配標籤化。」