大陸 大陸焦點 特派現場

經營解放軍社團「喪失台灣身分」　陸配喊冤：一直支持和平統一

▲▼檢舉華碩CEO台獨　陸配喪失台灣身分「仍享有勞健保」。（圖／翻攝台北市政府）

記者蔡紹堅／台北報導

任職華碩的陸配錢麗因被檢舉經營解放軍社團並鼓吹武統，被註銷台灣身分及戶籍。錢麗30日晚間開直播喊冤，稱自己一直支持和平統一，並強調「支持解放軍威懾台獨，不等於支持武統」。

錢麗認為，陸委會、內政部註銷她戶籍的理由牽強又斷章取義，她只是分享了戰鬥機的型號，下方配上「統一」的文字，就被認定是支持武統，根本是「行政暴力」。

錢麗也發出聲明，表示自己作為解放軍社團的管理員，一直以來都支持和平統一台灣。

錢麗指出，台獨是破壞兩岸和平的始作俑者以及危害國家主權安全的違法行為，「支持解放軍威懾台獨，並不等於支持武統。台獨頑固分子，代表不了全台灣無辜人民。」

錢麗說，她已依法於9月1日提起行政訴願，並將持續以行政訴訟維護自身合法權益到底。錢麗還說，周刊報導她指控華碩CEO台獨一事屬誹謗，她已另案提起刑事案件妨礙名譽等罪。

最後，她也呼籲，「所有被民進黨台獨勢力迫害的台灣同胞，以及不支持台獨勢力分裂我國領土的華夏子孫，共同團結一致，勇敢站起來反對台獨。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會副主委、發言人梁文傑30日在例行記者會上提到，錢麗的案件經主管機關內政部邀集相關機關審查，認定其言行有危害國家安全和社會安定之虞，所以依照相關辦法，廢止其台灣身分及戶籍。

梁文傑透露，錢麗是被人檢舉的，原因有非常多項，其中一項是經營臉書社團「中國人民解放軍」，該社團常發表主張武統，還有以軍事消滅中華民國主權的言論。

不過，錢麗雖然失去台灣人民身分及戶籍，但仍有長期居留的資格，可繼續享有勞健保，工作許可也不受影響。

10/28 全台詐欺最新數據

