周玉蔻：綠營再不處理林岱樺涉貪停權　2026會被大屠殺剩嘉義縣

▲林岱樺岡山造勢晚會。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者陶本和／台北報導

表態爭取2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺昨（1日）晚舉辦首場造勢晚會，主辦單位宣布現場湧入3萬人。對此，資深媒體人周玉蔻2日表示，民進黨廉政會若繼續鄉愿，不處理林岱樺涉貪遭起訴的停權問題，民進黨初選民調又不排藍，「接下來的發展，民進黨將會是2026被大屠殺、高雄失去政權，屏東、台南危險，其他地方無法翻盤的崩盤最悲慘結果」。

周玉蔻表示，民進黨廉政會若是繼續鄉愿，不處理林岱樺涉貪遭起訴的停權問題，民進黨初選民調又不排藍，藍營支持者必然被運作挺林。她認為，接下來的發展，民進黨2026迎來的將會是2026被大屠殺、高雄失去政權，屏東台南危險，其他地方無法翻盤的崩盤最悲慘結果。

周玉蔻認為結果會有三點：首先，林岱樺初選獲勝，民進黨依制度提名她參選高雄市長；第二，提名後、登記參選後、選舉投票日前，一審宣判，林岱樺涉貪助理費有罪判刑，候選人無法更換國民黨加足馬力攻擊民進黨護貪，正國會的全台議員候選人陷入啞吧困境，林佳龍再度成為笑話，火勢蔓延。

周玉蔻說，第三，會措手不及，綠營支持者全面抵制，不出門投票，全台效應渲染，2026年底地方選舉大戰，民進黨全面潰敗，失去高雄屏東、台南政權，全台議員當選人數大幅下落，翻盤區宜蘭、基隆、新北無望，民進黨地方執政版圖只剩下嘉義縣。

周玉蔻強調，要避免這個最壞的劇本，首先應停權林岱樺；再者，邱議瑩、許智????、賴瑞隆整合一人與林對決，並且勝出；最後，如果林岱樺執意參選，投票日前夕一審判決，她的威脅力歸零，民進黨保下元氣。