造勢教民調謊報年齡稱28歲？　林岱樺澄清：只是舉例未違反規定

▲民進黨立委林岱樺。（圖／立委林岱樺國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

表態爭取2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺昨（1日）晚舉辦首場造勢晚會，主辦單位宣布現場湧入3萬人。不過，晚會主持人卻在台上教台下接到初選民調電話時，自稱28歲，還明示只要回答是20到30歲的，都有加權分數，引發外界譁然。對此，林岱樺今（2日）澄清，主持人是在舉例說明，並未違反規定。

林岱樺昨晚在岡山舉辦造勢晚會，然而，晚會上有段環節引發外界輿論譁然，主持人在台上進行「民調教學」時，向台下群眾表示，被問到今年大約幾歲時，「你的年齡只有你自己知道而已」，他更明確提到，這次民調只要說出是「20到30歲的」，都有加權分數，「這樣我們知道」、「這樣你知道吧」，主持人也現場示範，「請問您今年大約幾歲？」、「今年28歲」，引發外界質疑，這是要大家謊報年齡、違反遊戲規則。

對此，林岱樺今（2日）澄清，主持人是在舉例說明，並未違反規定，她不會明知故犯，重點是讓民眾知道民調的遊戲規則。

此外針對昨晚造勢晚會湧入3萬人，林岱樺則說，昨天晚上的「高雄奇蹟」，拚出3萬人的驚人氣勢，她認為有2個意義。第一，展現市民意志，打破派系壟斷，市民要當家做主；第二，展現高雄意志，是高雄人的志氣與骨氣，站出來挺林岱樺。這是民進黨市長初選以來的最大場面，局勢正在翻轉中，市民一定會勝。