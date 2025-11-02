林岱樺「造勢教民調謊報年齡」？邱議瑩許智傑籲誠實　賴瑞隆喊照規則

▲2名主持人在台上教支持者接到民調電話要自稱28歲。（圖／翻攝林岱樺直播）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺昨晚的岡山舉辦造勢晚會遭外界質疑是公然叫選民謊報年齡，還明示只要回答是20到30歲的，都有加權分數。對此，立委邱議瑩今（2日）回應，民調應誠實作答；立委許智傑也說，初選民調確實有年齡加權，但還是要據實以報，才能獲得客觀事實，也具有準確性；立委賴瑞隆則說，初選時兄弟姐妹各自登山，點到為止就好，不要傷了和氣，所有部分遵照黨內初選遊戲規則進行。

林岱樺昨晚在岡山舉辦造勢晚會，儘管原先同樣隸屬正國會的立委王義川、陳秀寶、黃秀芳以及新北市議員兼黨發言人卓冠廷都在邀請名單上，4人有人因黨務，涉選務中立問題，被黨內高層關切，也有人被支持者罵聲連連，最後一刻全部決定缺席，不過，現場主辦單位仍宣布現場湧入3萬人，相當熱鬧。

然而，晚會上有段環節引發外界輿論譁然，主持人在台上進行「民調教學」時，向台下群眾表示，被問到今年大約幾歲時，「你的年齡只有你自己知道而已」，他更明確提到，這次民調只要說出是「20到30歲的」，都有加權分數，「這樣我們知道」、「這樣你知道吧」，主持人也現場示範，「請問您今年大約幾歲？」、「今年28歲」，引發外界質疑，這是要大家謊報年齡、違反遊戲規則。

對此，黨內初選競爭對手邱議瑩回應，在很多民調辦法裡都有相關規定，「我想我們都會依照規定來辦理」，的確年輕人是比較不容易、較少會在家接市內電話，因此在鼓勵大家在家接電話時，都會希望能鼓勵年輕人在做民調時也能留在家接電話，將年輕人的聲音正確地表達出來，做民調教學時，也都會依照相關規定來辦理。

至於是否會覺得林岱樺這樣有點用騙的感覺？邱議瑩認為，這可能也看大家，很多問題都還是誠實回答，「我們都誠實地教大家，在民調回答上面，應該都還是誠實作答」。

許智傑則透過自錄影片回應，目前黨中央的初選民調確實有年齡加權，不過民調還是要據實以報，才能獲得客觀事實，讓民調具有準確性。

而針對正國會原黨內同志相挺出席林岱樺造勢，最後一刻全取消部分，許智傑說，派系有派系的立場和做法，都予以尊重。

賴瑞隆接受《ETtoday新聞雲》電訪時則表示，「初選大家兄弟姐妹各自登山，就是點到為止就好，不要傷了和氣」，畢竟更關鍵是大家要團結，在2026大選守住高雄、贏得大選，這才是最重要的，所有部分遵照黨內初選遊戲規則進行，最關鍵還是兄弟姊妹不要傷了和氣。

賴瑞隆認為，君子之爭，贏得共同團結、共同登頂贏得2026年大選，這才是最關鍵的，守住高雄、守住台灣才是最重要的目標。