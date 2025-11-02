　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌拋藍白「聯合政府」　綠諷：又是卡提諾法學院自創理論？

▲▼民進黨發言人吳崢、卓冠廷今（8日）召開「盧秀燕執政7年留爛攤 34萬噸垃圾山冠全台」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人卓冠廷。（資料照／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨新黨主席鄭麗文昨就任，外界關切藍白合發展。民眾黨主席黃國昌今（2日）表示，目前沒鎖定藍白合特定縣市，但他相信未來十年聯合政府恐怕是台灣必須採取模式。對此，民進黨發言人卓冠廷指出，台灣並非內閣制國家，所謂「聯合政府」根本無從適用，硬把地方首長選舉包裝成政黨合作，只是為了政治利益服務，根本不是制度上的可能。難道這又是黃國昌的卡提諾法學院所自行研發出來的政治理論？

民眾黨2日上午在文化大學推廣教育部延平校區舉辦第二場 「聯合政府的理論與實驗」論壇。民眾黨主席黃國昌表示，相信未來十年聯合政府恐怕是台灣必須採取模式，否則就會像現在民進黨政府，明明是少數，卻演得好像自己在當皇帝，遇到不順自己意就抹紅、抹黑，甚至黨檢媒追殺政治對手；很遺憾，民進黨依然不知反省，所以如果民進黨展現態勢是這樣，很清楚告訴在野沒有要一起團結台灣，在野也只能想辦法一起撐起這國家。

對此，民進黨發言人卓冠廷回應，黃國昌為首的民眾黨一再的要以「聯合政府」的學理名詞，偷換概念，來換取民眾黨的政治利益。台灣並非內閣制國家，所謂「聯合政府」根本無從適用。民眾黨硬把地方首長選舉包裝成政黨合作，只是為了政治利益服務，根本不是制度上的可能。

卓冠廷指出，首先，「聯合政府」在憲法層次上，首要條件必須是內閣制國家，才有條件產生，基於國會席次多寡，組成過半的穩定內閣，因而有政黨之間的合作、聯盟。而我國的憲政體制自始皆非內閣制，更遑論，民眾黨要以明年的地方選舉做為「聯合政府」的合作先河，無視我國地方政府為「首長制」的規範，根本沒有「聯合政府」的執行要件，難道這又是黃國昌的卡提諾法學院所自行研發出來的政治理論？

卓冠廷說，再者，近來日本自民黨高市內閣與維新會的合作，雙方在尋求政治穩定，順利推動政務的國家最高利益上，進行政黨合作。反觀民眾黨一直以來所揭櫫的藍白合作的唯一理由，就是「下架民進黨」，這絕非政黨合作，而是政治鬥爭，更是將政黨利益擺在國家利益之上。

最後，卓冠廷強調，「我們只問黃國昌一句話，『國民黨主席鄭麗文，認為俄羅斯總統普丁不是獨裁者，俄羅斯有民主選舉，請問你認同嗎？』」認同或不認同，簡單回覆即可，無需再扯什麼高大尚的政治理論，來包裝你們要持續用政治惡鬥來阻礙台灣繼續向前的企圖。

 
10/31 全台詐欺最新數據

