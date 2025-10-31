　
3C家電

vivo X300正式規格、售價出爐　總經理被問就加碼「寵粉無極限」

記者蘇晟彥／台北報導

隨著OPPO旗艦機公布後，vivo 也在31日舉辦發表會，正式宣布搭載蔡司2億超清鏡頭、天璣9500晶片的旗艦機 vivo X300 系列（X300、X300 Pro）將在台灣正式上市。而今年vivo仍然挑戰市場優惠套裝最極限，除了祭出300萬「五大洲奢旅雙人遊+蔡依林演唱會門票」外，更推出多款舊換新、他牌換機優惠服務，讓總經理陳怡婷大喊，「直接拿出普發的1萬來買，換X300根本不用錢！」

▼vivo X300系列正式在台灣上市。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在vivo X300規格部分，可以參考先前到上海直擊的相關文章，X300 Pro推出16GB RAM+512GB ROM，沙漠棕、雪峰白、晴空藍、星辰黑四色，售價從37,900元起；X300推出12GB RAM+256GB ROM，晴空藍、星辰黑、山嵐紫、晨曦粉四色，售價從30,900元起。在繼去年抽聯發科股票後，即日起至11/9 X300系列，到指定通路預購加碼抽總價值 300 萬元的五大洲奢旅追星三重加碼抽，

・【第一重】巨星演唱會門票(每1組2張) 價值$10,000、共5組
・【第二重】世界五大洲奢旅雙人遊 最高價值$660,000、共5組
・【第三重】vivo X300 Pro全能攝影師套裝２盒 價值共計$99,980、共5組

在官方體驗店、線上商城也加碼送

 1. 原廠延長保固1年（共24個月）（價值3,500元）
2. 螢幕意外保固12個月乙次（價值5,500元）
3. 新朋友購機送vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝（價值6,990元）
4. 寵粉舊換新：持X100-X200系列舊機換購，享加碼折10,000元 ü 持X70-X90系列、X Fold 5舊機換購，享加碼折8,000元 ü 持三星S系列以上及iPhone舊機換購，享加碼折8,000元、持安卓其他舊機換購，享加碼折5,000元
5. 指定銀行6期分期0利率

再度驗證vivo「寵粉無極限」的力道。此外，在會上也驚喜公布今年將成為各大演唱會的指定拍照手機，包含熱騰騰剛出爐的蔡依林大巨蛋演唱會，想必屆時也會有相關購機送票方案出爐。

▲▼ vivo 。（圖／記者蘇晟彥攝）

對此，vivo總經理陳怡婷在會後受訪時表示，有信心X300 系列銷量成績相較於前代成長50%，面對其他品牌，則強調今年大推的增距鏡有足夠誘因吸引iPhone用戶，讓他們多買一支 X300 系列作為拍照手機，或直接轉換陣營。但在增距鏡部分，vivo官方仍強調會先滿足給預購的消費者，未來再依照情況上架到線上商城、體驗店裡面，也會密切注意消費者對於攝影師套組的反饋，來決定是否未來都會有相對應的配置。

而針對「水貨問題」，總經理也強調，其實台灣版本在硬體、軟體上都有專屬的功能及服務，強調在台灣購買還是能體驗到最好、最棒的售後服務。此外，在媒體聯訪時追問到不少網友其實在看到X300強大後，即便是近期才更換X Fold 5 ，也想要加入這次X300的行列，因此總經理以也破天荒將原規劃X Fold 5舊換新折價$8,000，果斷加碼2,000元超商禮券合計上調為$10,000，如消費者至體驗店採舊換新，憑X Fold 5舊機殘值判定達最高價$28,600，則有機會以$1,390將全新X300 Pro及$2,000超商禮券直接帶回家。

▲▼ 。（圖／vivo提供）

10/29 全台詐欺最新數據

463 2 2795 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陳喬恩曝感情觀「經濟要獨立」　坦言：我就是奔著愛情結婚的

vivo OriginOS 6三大特色

vivo OriginOS 6三大特色

vivo 在今年發表會上公佈年度旗艦機 X300系列後，15日再度宣布，將推出全新作業系統OriginOS 6，以「順暢、設計、AI」作為主軸，不僅將使用者介面大幅更新設計，更以「絲滑」般順暢操作，將揭開行動科技新篇章，而國際版也將首次搭載OriginOS 6。此外，vivo 台灣也順勢宣布，延續Fold 5盲購的好評，X300系列將推出限量盲購活動，凡於指定期間內搶先參加X300系列預先登記活動，即享螢幕意外保固12個月乙次優惠。

vivo X300 Pro實拍測試！

vivo X300 Pro實拍測試！

開箱／vivo X300 Pro完整內盒

開箱／vivo X300 Pro完整內盒

vivo X300系列售價、上市日曝光

vivo X300系列售價、上市日曝光

台灣7月智慧手機銷售排行出爐

台灣7月智慧手機銷售排行出爐

關鍵字：

vivo

讀者迴響

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

