vivo X300正式規格、售價出爐　總經理被問就加碼「寵粉無極限」

記者蘇晟彥／台北報導

隨著OPPO旗艦機公布後，vivo 也在31日舉辦發表會，正式宣布搭載蔡司2億超清鏡頭、天璣9500晶片的旗艦機 vivo X300 系列（X300、X300 Pro）將在台灣正式上市。而今年vivo仍然挑戰市場優惠套裝最極限，除了祭出300萬「五大洲奢旅雙人遊+蔡依林演唱會門票」外，更推出多款舊換新、他牌換機優惠服務，讓總經理陳怡婷大喊，「直接拿出普發的1萬來買，換X300根本不用錢！」

▼vivo X300系列正式在台灣上市。（圖／記者蘇晟彥攝）



在vivo X300規格部分，可以參考先前到上海直擊的相關文章，X300 Pro推出16GB RAM+512GB ROM，沙漠棕、雪峰白、晴空藍、星辰黑四色，售價從37,900元起；X300推出12GB RAM+256GB ROM，晴空藍、星辰黑、山嵐紫、晨曦粉四色，售價從30,900元起。在繼去年抽聯發科股票後，即日起至11/9 X300系列，到指定通路預購加碼抽總價值 300 萬元的五大洲奢旅追星三重加碼抽，

・【第一重】巨星演唱會門票(每1組2張) 價值$10,000、共5組

・【第二重】世界五大洲奢旅雙人遊 最高價值$660,000、共5組

・【第三重】vivo X300 Pro全能攝影師套裝２盒 價值共計$99,980、共5組

在官方體驗店、線上商城也加碼送

1. 原廠延長保固1年（共24個月）（價值3,500元）

2. 螢幕意外保固12個月乙次（價值5,500元）

3. 新朋友購機送vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝（價值6,990元）

4. 寵粉舊換新：持X100-X200系列舊機換購，享加碼折10,000元 ü 持X70-X90系列、X Fold 5舊機換購，享加碼折8,000元 ü 持三星S系列以上及iPhone舊機換購，享加碼折8,000元、持安卓其他舊機換購，享加碼折5,000元

5. 指定銀行6期分期0利率

再度驗證vivo「寵粉無極限」的力道。此外，在會上也驚喜公布今年將成為各大演唱會的指定拍照手機，包含熱騰騰剛出爐的蔡依林大巨蛋演唱會，想必屆時也會有相關購機送票方案出爐。

對此，vivo總經理陳怡婷在會後受訪時表示，有信心X300 系列銷量成績相較於前代成長50%，面對其他品牌，則強調今年大推的增距鏡有足夠誘因吸引iPhone用戶，讓他們多買一支 X300 系列作為拍照手機，或直接轉換陣營。但在增距鏡部分，vivo官方仍強調會先滿足給預購的消費者，未來再依照情況上架到線上商城、體驗店裡面，也會密切注意消費者對於攝影師套組的反饋，來決定是否未來都會有相對應的配置。

而針對「水貨問題」，總經理也強調，其實台灣版本在硬體、軟體上都有專屬的功能及服務，強調在台灣購買還是能體驗到最好、最棒的售後服務。此外，在媒體聯訪時追問到不少網友其實在看到X300強大後，即便是近期才更換X Fold 5 ，也想要加入這次X300的行列，因此總經理以也破天荒將原規劃X Fold 5舊換新折價$8,000，果斷加碼2,000元超商禮券合計上調為$10,000，如消費者至體驗店採舊換新，憑X Fold 5舊機殘值判定達最高價$28,600，則有機會以$1,390將全新X300 Pro及$2,000超商禮券直接帶回家。