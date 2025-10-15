　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

正面對決iOS26！vivo OriginOS 6三大特色絲滑操作爽度大增

記者蘇晟彥／上海報導

vivo 在今年發表會上公佈年度旗艦機 X300系列後，15日再度宣布，將推出全新作業系統OriginOS 6，以「順暢、設計、AI」作為主軸，不僅將使用者介面大幅更新設計，更以「絲滑」般順暢操作，將揭開行動科技新篇章，而國際版也將首次搭載OriginOS 6。此外，vivo 台灣也順勢宣布，延續Fold 5盲購的好評，X300系列將推出限量盲購活動，凡於指定期間內搶先參加X300系列預先登記活動，即享螢幕意外保固12個月乙次優惠。

▼vivo 15日宣布originOS6將在國際版推出，而vivo台灣也順勢宣布今年的購機方案。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo originOS 。（圖／記者蘇晟彥攝）

OriginOS 6全面升級 掌控流暢每一刻
OriginOS 6核心精髓在於流暢體驗，透過Origin Smooth Engine深度協同運算、儲存與顯示三大核心模組，實現「看得流暢、用得流暢、長久依然流暢」的全方位感受。在底層效能上，8+1超核運算架構可優先處理關鍵任務，App冷啟動速度提升18.5%，幀率穩定度提升10.5%；記憶體整合加速資料載入106%，雙重渲染讓動畫效能提升35%，高負載下幀率再提升11%。動效系統透過彈性動畫與模糊轉場設計，讓每一次觸控都順暢自然，視覺連貫一致。面對搶票等高需求情境，vivo首創「搶速引擎」，能優先分配算力，連續開啟50款App時啟動速度提升最高16%，觸控回應精準度提高41%，讓每一次點按與滑動都毫無延遲。OriginOS 6亦通過SGS「持久流暢」認證，模擬五年重度使用，確保每天使用都穩定可靠。

從感知出發 讓數位體驗更自然、更直覺
OriginOS 6源於自然、貼近人類感知的設計理念，提供直覺、零負擔且愉悅的操作體驗。全新的Origin Design系統採用簡潔精準的視覺語言，搭配vivo Sans品牌字型，支援40多種語言，並可微調字重，維持視覺平衡與易讀性。在互動體驗上，動態光影與通透色彩設計，讓光線自然流動，增添畫面層次與沉浸感。沉浸天氣以創新數位呈現方式帶來臨場感的天氣探索，而趣味光柵則能讓日常照片「活」起來，用戶傾斜手機即可看到畫面動態變化，增加操作驚喜。介面個人化方面，鎖定畫面方格可自由排列與縮放小工具、客製字體；全新主畫面方格引入俐落4×7版式與自適應資料夾，讓介面更簡潔高效，幫助用戶專注於當下任務。

▲▼ vivo originOS 。（圖／記者蘇晟彥攝）

OriginOS 6 AI智慧加持 續航與效率全面升級 開啟個人智慧新體驗
 OriginOS 6搭載vivo AI，與Google深度合作，導入升級版Gemini與「圈定即搜」功能，帶來更直覺的使用體驗。全新原子島位於螢幕頂端，與Android 16的Live Updates深度整合，能即時呈現裝置狀態。同時提供可立即採取的情境建議，支援 拖放直達功能，讓複製聯絡方式、編輯照片或跨App操作更快速順暢。影像方面，全新AI功能將AI消除、AI擴圖與AI相片增強整合，讓修圖更直覺方便。日常效率工具如智慧通話助理、vivo文件大師、AI創作、AI搜尋等，也提升溝通、文件處理與創作效率，讓工作與生活更高效。內建全新 vivo Security 安全機制，還有全新私密空間，從資料保護與隱私出發，提供資訊透明、可控的設計；搭配 BlueVolt 藍海電池技術，進一步提升電源效率與充電穩定性，使裝置在高效運作下仍保持低溫、穩定且持久耐用。不只是一台手機，而是完整工作流。

此外，本次在originOS6發表會上，官方也展示即將推出的「辦公室套組」，目的在於打破安卓、蘋果系統的使用限制，同時無論是PC、Mac、平板，都將可以使用同一系統達到順暢工作。

全球化系統新紀元啟航 台灣同步推出盲購活動 最高價值萬元回饋 滿足V粉期待
 vivo X系列每每推出新機，都能突破科技與影像極限，市場期待度持續攀升。此次X300系列更在上市前就引發廣泛討論，展現品牌強大的創新號召力。秉持以消費者為核心的品牌精神，vivo台灣為滿足市場對國際版X300系列的熱切期待，再次以創新思維推出「限時登記活動」，邀請消費者搶先入主年度旗艦的王者魅力。凡於10月16日上午10點至10月29日期間至vivo 商城帳號註冊完成下單登記，並於10月31日至11月9日期間於指定通路完成預購，即可獲得X300系列螢幕意外保固12個月乙次。vivo台灣期望透過專屬回饋，讓每位用戶都能率先體驗更智慧、更直覺的操作體驗，並以貼心服務回饋長期以來的支持與信任。活動詳情請洽vivo官方商城：https://vivobm.tw/DAEIh

▼透過辦公室套組將可以把所有裝置端進行整合，順暢的開啟工作。

▲▼ vivo originOS 。（圖／記者蘇晟彥攝） 

10/14 全台詐欺最新數據

vivo X300系列在中國全面上市，15日接受官方邀請，到上海迪士尼進行實拍測試，一起來看看今年堪稱「影像雙王」的vivo X300 Pro在實拍上的表現，主要將會以一般拍照、人像模式兩個大家最常使用的內容，再加上自己一些實測的心得做分享，讓大家在購買前有個參考依據。X300系列在台灣預計在十月底正式發佈。

