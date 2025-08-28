　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

台灣7月智慧手機銷售出爐　蘋果連二月下滑、OPPO強勢回到第三

▲▼ 。（圖／傑昇通信提供）

▲台灣7月智慧手機銷售出爐 。（圖／傑昇通信提供，下同）

記者吳立言／綜合報導

根據市調機構公布的最新數據，2025年7月台灣智慧型手機市場總銷售量達40.1萬台，較6月小幅成長了2%，銷售額同步提升5%。從市占率來看，蘋果仍以30.5%位居第一，三星以25.2%緊追在後，OPPO則以12.7%超車 vivo（11.6%），重返第三，Redmi以6.1%排名第五。

▲▼ 。（圖／傑昇通信提供）

蘋果7月銷量較前月下滑4%，已連續兩月出現衰退。雖然iPhone 16 Pro與Pro Max因缺貨影響銷售，但iPhone 16（128GB）銷量逆勢成長15%，顯示基本款仍有穩定需求。不過，在iPhone 17新機登場前，部分消費者抱持觀望態度，使銷量未能完全釋放。

三星市占率回升至25.2%，月增9%，主要受惠於A系列，中階機Galaxy A56與Galaxy A16貢獻度高，其中A16單機銷量大增21%，與新機上市前的清庫存促銷有關。然而即便在蘋果新品尚未發表的空檔期，三星與蘋果仍維持約5個百分點差距。

本月最大黑馬是OPPO，市占率升至12.7%，品牌銷量月增16%，銷售額更暴增30%。Reno14 5G單機銷量翻倍成長，成為關鍵推手。分析指出，OPPO透過價格策略、電信合約搭配與集中火力推廣Reno系列，成功吸引預算有限的換機族群，並在中高階市場展現差異化。

至於Redmi，則在價格競爭與品牌壓力下表現不佳，銷量與銷售額均下滑，反映安卓品牌在台灣市場的激烈角力。

7月台灣手機市場持續呈現「蘋果領先、三星緊追、安卓陣營此消彼長」的格局。隨著iPhone17發表在即，後續是否打破現有排名，將成為下半年市場觀察重點。

