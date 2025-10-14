　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

開箱／vivo X300 Pro完整內盒、2.35x 長焦增距攝影套組

記者蘇晟彥／上海報導

vivo X300系列在中國正式發佈，搭載全國首發天璣9500、蔡司2億APO超長焦鏡頭，將打造「影像雙王」搶攻市場。而這次上海發表會時也搶先直擊「整盒手機」，包含即將要發售的 X300 Pro 2.35X 蔡司增距鏡長炮「攝影師套組」，就帶著讀者來看看到底內容物有什麼吧！

▼本次提供曠野棕顏色的X300 Pro，外觀上看起來有些微微的漸層色，在不同光線下有不同色澤。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo X300 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在發表會上，X300系列標榜「絕不擠牙膏」，內容物一次給好給滿，3C YouTuber Tim哥也在現場第一時間開箱內容物。實際打開盒裝後，在第一層會看到手機本體，本次拿到的是主打色「曠野棕」，裡面則附贈USB-TypeC線、矽膠手機殼、插頭及SIM卡，跟去年一樣都採用黑色盒裝。

▼今年X300 Pro以比較「繽紛柔和」的顏色做設計，但相較於去年色彩感沒那麼強烈。

▲▼ vivo X300 。（圖／記者蘇晟彥攝）

而今年陸牌手機紛紛各種「增距鏡」搶攻演唱會經濟，這次vivo也推出「攝影師套組」，搭配X300 Pro手機售價8,299元（約台幣35,835元），在這次會場也搶先曝光給媒體拍攝，在上方一樣是X300 Pro手機整盒，接著包含專屬外殼、專業手柄、轉接環、2.35x 長焦增距鏡鏡頭本體及掛繩。

在實際裝上的時候，專屬手機殼其實算是非常難拆裝，所以建議經常使用到消費者可能要稍為注意一下在拆裝的過程是否會掛傷手機。在裝完手機殼後，接著將轉接環放上後，將增距鏡白點對準凹槽放進去後轉一下就安裝完成，特別注意的是，安裝後並須在照片中到特定模式下才能啟動增距鏡，一般的照相模式並不能直接使用。

▲▼ vivoX300 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivoX300 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivoX300 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

vivo

