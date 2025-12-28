7.0震後才通知？iPhone比國家警報更快響　iOS 26.2新功能保命

▲7.0地震不少民眾震後才收到通知。（圖／ETtoday新聞雲，下同）



記者許力方／綜合報導

1227宜蘭頭城外海發生7.0大地震，有民眾反映，手機的警報延遲15秒，搖了才收到通知，但也有許多果粉發現，iPhone這次竟比官方國家警報更早發出刺耳聲響，還有預估規模等詳盡的內容。3C專家表示，關鍵在於iPhone最新的iOS 26.2系統更新中，低調推出內建「增強安全提示功能」，比傳統國家警報功能更強大。

非取代國家警報 iPhone主動偵測警示

與以往仰賴電信公司的廣播系統（PWS）不同的是，iOS 26.2的「增強安全提示」是透過蘋果官方提供的機制，結合裝置端感測與裝置間即時傳遞，採更主動的偵測邏輯，iPhone可接收「地震警示」，並將警示內容匿名廣播至附近的蘋果裝置，且外觀和提示音有別於當地政府傳送的「政府警示」。目前這項功能僅適用在美國、台灣。

雙級制警示 判斷是否需立刻行動

這項功能採「雙級地震警示」通知設計，會根據地震的嚴重程度以及你和地震的距離，發送不同的通知，第一層為「預警警示」，偵測到附近發生地震時，預警警示會通知並提醒你做準備好採取必要的行動；第二層為「行動警示」，會標示為「嚴重」，當你位於預計會發生強烈震動的區域時，行動警示會通知並提醒你應立即採取行動。

沒收到警報 設定未開是主因

也有民眾反映手機全程「靜悄悄」。3C專家指出，多數情況是尚未啟用相關設定，「地震警示」和「緊迫威脅提示」預設為開啟，「改進提示傳送功能」則預設為關閉；用戶需在更新系統後，進入「設定」中的「通知」，於底部開啟「增強安全提示」與「地震警示」。若同時開啟「改進提示傳送功能」，系統可依裝置的大致位置優化警示速度。