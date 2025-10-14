　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

直擊／vivo X300規格、上市日曝光　 全球首發天璣9500挑戰影像雙王

記者蘇晟彥／上海報導

vivo 13日在上海體育館正式發表X300系列，恰逢30週年，本次再度與聯發科合作，是第一款採用天璣9500晶片的旗艦機，同時在鏡頭方面延續與蔡司深度合作，在Pro機型上搭載蔡司2億畫素APO超級長焦鏡頭，今年同樣在目標市場定位在「影像雙王」，試圖在影像更上一層樓，抓到目標TA，售價部分則是跟去年相比都沒有略微變動，台灣預計將於10月正式發表，兩種機型各有4種顏色，上市資訊待官方公佈。

▼vivo 30週年推出X300系列，今年定位在「影像雙王」，再度與聯發科、蔡司攜手打造最強拍照手機。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo X300 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo X300 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在vivo 30週年之際，端出X300系列搭載全球首發的聯發科技天璣9500旗艦晶片，針對影像運算、功耗控制與AI效能進行全面優化，同時整合vivo自研的藍圖影像晶片V3+，實現雙晶片深度協同運算，帶來更強大的影像處理效能與能源效率。vivo並攜手聯發科技在天璣9500上全新優化的「影像超能效NPU」架構，讓運動追焦、動態影像拍攝與即時AI演算都能流暢完成，開啟手機影像的高速創作時代。vivo X300 Pro其強大的性能釋放也創下了新紀錄，在室溫環境下安兔兔跑分率先突破410萬，展現旗艦級性能實力。

在續航與設計上，X300系列同樣展現全能旗艦實力，X300 Pro與X300均搭載第二代半固態大容量藍海電池，容量分別為6510mAh與6040mAh。設計上，X300 Pro機身厚度僅7.99mm，配合6.78吋平面螢幕與微弧直邊中框，背蓋運用懸浮水滴冷雕玻璃與絲絨玻璃工藝，兼顧視覺與觸感享受，提供曠野棕、自在藍、純粹黑、簡單白四款自然靈感配色；X300則搭載6.31吋螢幕、7.95mm機身厚度、重量190g。延續X系列標誌性的圓形鏡頭模組與懸浮水滴冷雕玻璃，觸感溫潤不沾指紋，提供幸運彩、自在藍、惬意紫、純粹黑四款自然靈感配色。

作業系統部分，全新OriginOS 6以「藍河流暢引擎」重構系統體驗，透過超核計算、雙渲染架構與光子存儲等底層技術，獲得SGS及泰爾實驗室「5年全場景重度使用持久流暢」雙認證，並創新性實現與蘋果全家桶的生態互聯，將硬體潛力轉化為持久穩定、流暢的日常使用體驗。

▼vivo X300為全球首發搭載天璣9500的手機。

▲▼ vivo X300 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼X300 共推出 幸運彩、自在藍、惬意紫、純粹黑四色。

▲▼ vivo X300 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼X300 Pro 共推出曠野棕、自在藍、純粹黑、簡單白四色，其中曠野棕為本次主打色。

▲▼ vivo X300 。（圖／記者蘇晟彥攝）

延續X200「演唱會神機」的氣勢，今年定位成「影像雙王」，其中X300 Pro實現了「蔡司APO 2億超級長焦」的再突破，而X300則在「蔡司2億超清主鏡頭」上帶來革命性的升級。vivo X300 Pro搭載85mm蔡司2億APO超級長焦鏡頭，從感光元件、光學到防抖手震的全方位專業長焦系統。核心藍圖×三星HPBlue圖像感光元件擁有2億畫素與1/1.4吋超大底，結合f/2.67光圈與蔡司T*鍍膜，並通過嚴苛的蔡司APO認證；模組內建CIPA 5.5專業級防手震，即便長焦手持拍攝，也能保持畫面穩定清晰。

vivo X300延續Pro級影像實力，將高階拍攝體驗帶給偏好小尺寸機身的用戶。主鏡頭採用與X300 Pro長焦相同的感光元件，支持「先拍攝、後構圖」與AI電影分鏡功能，旅拍亦可輕鬆創作多樣畫面。長焦鏡頭搭載藍圖×索尼LYT-602感光元件，光學素質達Pro級水準。在硬體基礎上，X300系列透過全面算法升級，使人像攝影從「拍得清」升級到「拍得美、有故事感」，靜態人像提供多種美感風格及AI定制美顏，動態人像新增Live Photo路人消除功能；夜景人像更能精準分離人物與背景，搭配全焦段變焦閃光燈、電子柔光箱及創意模式，全面提升旅拍與夜景表現。

但實拍部分，在發表會後也將陸續有實拍報導，到時候就敬請期待啦！

▲▼ vivo X300 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼鏡頭部分可以看得出X300 Pro（左）鏡頭比X300（右）厚上許多。

▲▼ vivo X300 。（圖／記者蘇晟彥攝）

此外，或許是為了繼續在「追星」上有所突破，成為名副其實的演唱會神機，今年同步推出「2.35x 長焦增距鏡」的外接式配件，將可以徹底實現「擺脫單眼」的方便性，鏡頭將以磁吸與鏡頭結合，整個長度也大約與手機相同，在旅拍、追星上更近一步拍出「大片」。

而官方也表示，增距鏡部分必須透過配件組裝，目前配件僅供X300系列使用，但鏡頭原則上是可以向下相容。X300系列即日起於中國正式發布，台灣即將於10月下旬正式發表，上市規格將視各區市場最終實際發表資訊而定。

▼今年推出「2.35x 長焦增距鏡」，再度向演唱會神機發出挑戰。

▲▼ vivoX300 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivoX300 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼vivo X300系列規格、售價懶人包。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivoX300 。（圖／記者蘇晟彥攝）

10/12 全台詐欺最新數據

