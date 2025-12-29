原來差點不只白色？蘋果曾測試「亮色版AirPods」原型曝光

▲AirPods亮色測試版。（圖／X@kosutami_Ito）

記者吳立言／綜合報導

蘋果向來只推出白色款 AirPods，但最新流出的原型照片顯示，初代 AirPods 其實曾測試過多款亮色版本，包括粉紅與亮黃色充電盒，整體風格相當接近當年 iPhone 5c 的配色路線。

只有外殼上色 耳機本體仍維持白色

根據知名蘋果原型收藏家 Kosutami 分享的圖片，這批測試機僅有充電盒外殼採用亮色設計，盒內與耳機本體仍維持熟悉的純白配置，顯示蘋果當時對品牌辨識仍相當保守。

配色靈感明顯來自 iPhone 5c 這些顏色與 iPhone 5c 的藍、綠、粉、黃、白高度相近，也讓外界推測，蘋果當年可能考慮讓 AirPods 與 iPhone 配色形成搭配銷售，但最終並未拍板量產。

不只一次嘗試 彩色 AirPods曾多次被討論

事實上，Kosutami 早在 2023 年就曾釋出粉紅色 AirPods 原型照，並指出蘋果曾開發至少五種顏色，試圖對應 iPhone 7 系列配色，只是最後仍選擇放棄。

為何始終沒推出？品牌與辨識度成關鍵

多年來，不少用戶都期待 AirPods 能推出更多顏色版本。不過從目前曝光資訊來看，蘋果似乎始終只考慮替「充電盒」改色，而非連耳機一併變色，顯示在產品辨識度與設計一致性之間反覆權衡。 截至目前，AirPods 系列中僅有 AirPods Max 提供多色選項，其餘款式仍全數維持白色設計。這次原型曝光，也讓外界得以一窺那些沒有走向量產的設計嘗試。