vivo X300 Pro實拍測試！夜拍、人像超有感升級、拍照擔當換你做

記者蘇晟彥／上海報導

vivo X300系列在中國全面上市，15日接受官方邀請，到上海迪士尼進行實拍測試，一起來看看今年堪稱「影像雙王」的vivo X300 Pro在實拍上的表現，主要將會以一般拍照、人像模式兩個大家最常使用的內容，再加上自己一些實測的心得做分享，讓大家在購買前有個參考依據。X300系列在台灣預計在十月底正式發佈。

＊所使用焦段皆附在照片下方，本次拍照天候不佳，主要以拍攝主體作為參考依據。

▼本次實拍是使用X300 Pro進行測試。（圖／記者蘇晟彥攝，下皆同）



如果要提到X200 Pro的拍攝表現，可以先回到這一篇，在去年給出的評價是，對於需要隨手拍、旅拍等級的消費者來說，X200 Pro已經提供了非常細緻的照片表現，手殘黨也可以輕鬆拍出好照片，在今年相機鏡頭規格上，除了前置鏡頭從3,200萬進階到5,000萬外，其餘沒有差異，但是在感光元件都大大提升（詳細可參考最下方表格），如果要簡單的來形容，那就是「細節可以被拍得更清楚」。

今年拍照預設焦段分別為0.6x、1x(24mm）、2x、3.5x、10x（最高可到100x）；人像則是24mm、35mm、50mm、85mm、135mm五個固定焦段。在實際拍攝迪士尼城堡時，可以發現到10x都能很清晰看到物體的細節，在100x的時候，即使經過演算，但還是不會覺得「AI感」那麼明顯，卻也能看到物體的大致輪廓。

拜感光元件大提升所賜，比起在白天拍攝，來到夜晚、碰到光源多的場景時，物體的細節可以被更清晰的呈現，不管是透過路燈製造出景深的感覺、煙火在綻放時煙硝跟花火交織成的光影等等，又或著是餐廳頂上的燈飾搖晃的光線，都能被非常清晰地看到，這是在肉眼上跟白天拍照相比（畢竟去年X200 Pro拍照就已經很強）最有感的地方。

接著進到人像的部分，必須說只要在距離近的狀況下，vivo X300 Pro都是怎樣拍、怎樣好看，在預設將從24mm開始到135mm，在拍攝時不知道怎樣選擇的消費者，也可以直接套用vivo調教好的各種拍攝模式，像是24mm風景人像、85mm肖像、135mm特寫等進行拍攝。

此外，為了讓人像捕捉更加出色，本次新增vivo首創的「閃光人像」的模式，可以選擇自動開啟、常駐開啟，會在缺少光線的狀況下根據焦段的不同進行閃光的強弱調整，讓照片中的人物輪廓變得更清晰，但背景的細節也不會被忽略，呈現較為立體自然的效果。

此外，vivo照相功能中一直都有著不同的風格（濾鏡）可以進行修改，可以讓大家輕鬆創造出自己喜愛的色調。

▼在低光源的狀況下，可以開啟閃光人像，讓夜晚的照片也能十分清晰。



▼vivo照相上一直有許多調好色調的濾鏡可以使用，讓大家能夠更輕鬆拍出好照片。

最後，在AI加強影像上，靠著天璣9500的加持，vivo一直以來都有很多「可以玩」的模式，除了今年就已經推出的四季人像，還有像是「魔法天空」可以改變天空的背景顏色，變成例如星空、雪山等自然奇景，但畢竟這些AI演算法還沒那麼成熟，有時候會連主體都算進去（像是下圖要放入星空，但城堡也跟著一起變色），這部分就建議當成好玩就好的功能使用即可。

整體來說，vivo手機在拍照這個環節一直是非常強勁的對手，在200X Pro時會有一點覺得「演算過頭」的感覺，但經過這一年的調教，在照片的呈現上又變得更加自然，再加上今年的感光元件有所提升，在夜間拍攝的體感上又更好，有些比較昏暗的地方透過「閃光人像」變得更加自然，雖然因為能夠選擇的風格、需要手動調整的一些參數還是會有點多，但vivo都貼心的將一些基礎的數值調整好，只要經過熟悉，就可以輕鬆拍攝、輕鬆出大片，相信有購入vivo X300 系列手機的，在出遊的時候一定會變成「拍照擔當」！

vivo X200 Pro 與 X300 Pro 鏡頭規格比較