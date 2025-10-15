　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

vivo X300 Pro實拍測試！夜拍、人像超有感升級、拍照擔當換你做

記者蘇晟彥／上海報導

vivo X300系列在中國全面上市，15日接受官方邀請，到上海迪士尼進行實拍測試，一起來看看今年堪稱「影像雙王」的vivo X300 Pro在實拍上的表現，主要將會以一般拍照、人像模式兩個大家最常使用的內容，再加上自己一些實測的心得做分享，讓大家在購買前有個參考依據。X300系列在台灣預計在十月底正式發佈。

＊所使用焦段皆附在照片下方，本次拍照天候不佳，主要以拍攝主體作為參考依據。

▼本次實拍是使用X300 Pro進行測試。（圖／記者蘇晟彥攝，下皆同）

▲▼ vivo X300 。（圖／記者蘇晟彥攝）

如果要提到X200 Pro的拍攝表現，可以先回到這一篇，在去年給出的評價是，對於需要隨手拍、旅拍等級的消費者來說，X200 Pro已經提供了非常細緻的照片表現，手殘黨也可以輕鬆拍出好照片，在今年相機鏡頭規格上，除了前置鏡頭從3,200萬進階到5,000萬外，其餘沒有差異，但是在感光元件都大大提升（詳細可參考最下方表格），如果要簡單的來形容，那就是「細節可以被拍得更清楚」。

今年拍照預設焦段分別為0.6x、1x(24mm）、2x、3.5x、10x（最高可到100x）；人像則是24mm、35mm、50mm、85mm、135mm五個固定焦段。在實際拍攝迪士尼城堡時，可以發現到10x都能很清晰看到物體的細節，在100x的時候，即使經過演算，但還是不會覺得「AI感」那麼明顯，卻也能看到物體的大致輪廓。

拜感光元件大提升所賜，比起在白天拍攝，來到夜晚、碰到光源多的場景時，物體的細節可以被更清晰的呈現，不管是透過路燈製造出景深的感覺、煙火在綻放時煙硝跟花火交織成的光影等等，又或著是餐廳頂上的燈飾搖晃的光線，都能被非常清晰地看到，這是在肉眼上跟白天拍照相比（畢竟去年X200 Pro拍照就已經很強）最有感的地方。

▲▼ vivo X300Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ vivoX300 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ vivoX300 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ vivoX300 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivoX300 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ vivoX300 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo X300 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo X300 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ▲▼ vivo X300 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

接著進到人像的部分，必須說只要在距離近的狀況下，vivo X300 Pro都是怎樣拍、怎樣好看，在預設將從24mm開始到135mm，在拍攝時不知道怎樣選擇的消費者，也可以直接套用vivo調教好的各種拍攝模式，像是24mm風景人像、85mm肖像、135mm特寫等進行拍攝。

此外，為了讓人像捕捉更加出色，本次新增vivo首創的「閃光人像」的模式，可以選擇自動開啟、常駐開啟，會在缺少光線的狀況下根據焦段的不同進行閃光的強弱調整，讓照片中的人物輪廓變得更清晰，但背景的細節也不會被忽略，呈現較為立體自然的效果。

此外，vivo照相功能中一直都有著不同的風格（濾鏡）可以進行修改，可以讓大家輕鬆創造出自己喜愛的色調。

▼在低光源的狀況下，可以開啟閃光人像，讓夜晚的照片也能十分清晰。

▲▼ vivoX300 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ vivo 300 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼vivo照相上一直有許多調好色調的濾鏡可以使用，讓大家能夠更輕鬆拍出好照片。

▲▼ vivo 300 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ vivo X300 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

最後，在AI加強影像上，靠著天璣9500的加持，vivo一直以來都有很多「可以玩」的模式，除了今年就已經推出的四季人像，還有像是「魔法天空」可以改變天空的背景顏色，變成例如星空、雪山等自然奇景，但畢竟這些AI演算法還沒那麼成熟，有時候會連主體都算進去（像是下圖要放入星空，但城堡也跟著一起變色），這部分就建議當成好玩就好的功能使用即可。

整體來說，vivo手機在拍照這個環節一直是非常強勁的對手，在200X Pro時會有一點覺得「演算過頭」的感覺，但經過這一年的調教，在照片的呈現上又變得更加自然，再加上今年的感光元件有所提升，在夜間拍攝的體感上又更好，有些比較昏暗的地方透過「閃光人像」變得更加自然，雖然因為能夠選擇的風格、需要手動調整的一些參數還是會有點多，但vivo都貼心的將一些基礎的數值調整好，只要經過熟悉，就可以輕鬆拍攝、輕鬆出大片，相信有購入vivo X300 系列手機的，在出遊的時候一定會變成「拍照擔當」！

▲▼ vivo X300 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ vivo X300 Pro 。（圖／記者蘇晟彥攝）

vivo X200 Pro 與 X300 Pro 鏡頭規格比較

鏡頭特性 vivo X200 Pro vivo X300 Pro
主鏡頭 (畫素/感光元件) 5000萬畫素
感光元件：Sony LYT-818 、f/1.57 光圈		 5000萬畫素 蔡司雲台級主鏡頭
感光元件：Sony LYT-828 (1/1.28 吋)
主鏡頭 防手震 CIPA 4.5級防手震 CIPA 5.5 級防手震
±1.5° 雲台級 OIS
長焦鏡頭 (畫素/焦段) 2億畫素 APO 超級長焦鏡頭 2億畫素APO 超級長焦鏡頭
長焦鏡頭 感光元件/鍍膜 Sony HP9（1/1.4吋） Samsung  HPB (1/1.4 吋)
長焦鏡頭 防手震 OIS光學防手震 CIPA 5.5 級防手震
超廣角鏡頭 蔡司5000萬畫素超視角超廣角鏡頭 5000萬畫素 蔡司超廣角鏡頭
前置鏡頭

3200萬畫素

F2.0光圈

 5000 萬畫素蔡司廣角前鏡頭

JN1 1/2.76 吋感光元件　f/2.0 光圈　20mm
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車當眾性侵10分無人制止　北市警局發聲
快訊／現貨黃金首破4200美元創新高　美股三大指數齊揚
女星級正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友
快訊／蘋果M5晶片突襲！2新品售價曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

vivo X300 Pro實拍測試！夜拍、人像超有感升級、拍照擔當換你做

快訊／蘋果M5晶片突襲！Macbook Pro、iPad Pro首發登場

微軟「買斷制Office」今日起全面停更　改推Microsoft 365訂閱方案

宇宙橙變玫瑰金？iPhone 17 Pro Max被爆顏色氧化　疑特定批次封膜瑕疵

Pixel 10 Pro Fold彎曲實測中「失控爆炸」　挨批史上最弱摺疊機

蘋果釋出神秘預告　M5 MacBook Pro即將亮相？

開箱／vivo X300 Pro完整內盒、2.35x 長焦增距攝影套組

等了20年！Google搜尋終於開放「一鍵去廣告」模式

摺疊iPhone傳出成本腰斬　蘋果或開出「顛覆市場」價格

直擊／vivo X300規格、上市日曝光　 全球首發天璣9500挑戰影像雙王

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

vivo X300 Pro實拍測試！夜拍、人像超有感升級、拍照擔當換你做

快訊／蘋果M5晶片突襲！Macbook Pro、iPad Pro首發登場

微軟「買斷制Office」今日起全面停更　改推Microsoft 365訂閱方案

宇宙橙變玫瑰金？iPhone 17 Pro Max被爆顏色氧化　疑特定批次封膜瑕疵

Pixel 10 Pro Fold彎曲實測中「失控爆炸」　挨批史上最弱摺疊機

蘋果釋出神秘預告　M5 MacBook Pro即將亮相？

開箱／vivo X300 Pro完整內盒、2.35x 長焦增距攝影套組

等了20年！Google搜尋終於開放「一鍵去廣告」模式

摺疊iPhone傳出成本腰斬　蘋果或開出「顛覆市場」價格

直擊／vivo X300規格、上市日曝光　 全球首發天璣9500挑戰影像雙王

統一首度進軍70億元規模洋芋片市場　推集團品牌UNIDESIGN洋芋片

晶圓代工下半年產能利用率優於預期　零星業者醞釀漲價

陳庭妮愛「人高馬大拿Dior迷你包的反差」　曾敬驊想戒短褲自認私服太邋遢

北車當眾性侵10分無人制止　北市警局發聲！公布5大作為

英愛丁堡公爵夫婦服裝挨批不及格　摩納哥王妃優雅套裝大勝

快訊／現貨黃金首破4200美元創新高　美股三大指數齊揚

長相曝！東吳富少搭貿易商子聯手黑幫　跨國走私毒槍靠爸「闖關」

vivo X300 Pro實拍測試！夜拍、人像超有感升級、拍照擔當換你做

要用推車裝！林岱樺出席廉政會「帶4箱資料」 喊話要有公平市長初選

台足賽場驚見啦啦隊遭酸「丟臉」　小珍奶霸氣回嗆：遷怒啦啦隊才丟臉

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

3C家電熱門新聞

開箱／vivo X300 Pro完整內盒

iPhone 17 Pro Max被爆氧化變色

快訊／蘋果M5晶片突襲！

微軟「買斷制Office」今日起全面停更

Google搜尋終於開放一鍵去廣告

三款iPad版Affinity軟體「終身限免」一次領！

蘋果釋出預告M5 MacBook Pro登場

Pixel 10 Pro Fold彎曲實測中「失控爆炸」

外媒曝光iPad mini 8上市時間

蘋果摺疊iPhone傳將降價登場

vivo X300系列售價、上市日曝光

蘋果傳本周將直接公布三款新品

評測Windows 25H2　YTR直呼太香了

Vision Pro縮小版？蘋果新眼鏡細節曝光

更多熱門

相關新聞

開箱／vivo X300 Pro完整內盒

開箱／vivo X300 Pro完整內盒

vivo X300系列在中國正式發佈，搭載全國首發天璣9500、蔡司2億APO超長焦鏡頭，將打造「影像雙王」搶攻市場。而這次上海發表會時也搶先直擊「整盒手機」，包含即將要發售的 X300 Pro 2.35X 蔡司增距鏡長炮「攝影師套組」，就帶著讀者來看看到底內容物有什麼吧！

vivo X300系列售價、上市日曝光

vivo X300系列售價、上市日曝光

台灣7月智慧手機銷售排行出爐

台灣7月智慧手機銷售排行出爐

vivo X Fold5三大電信優惠整理

vivo X Fold5三大電信優惠整理

vivo X Fold5「舊換新3萬有找」

vivo X Fold5「舊換新3萬有找」

關鍵字：

vivovivoX300

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

威廉閃兵後首受訪重大改變　「準備賣房子渡過難關」

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！接地氣閃照曝光

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面