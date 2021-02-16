目錄有頁碼、字型又跑掉！「Word入門10招」不藏私：動滑鼠就好

記者曾筠淇／整理報導

目錄頁碼刪不掉？特殊字體換台電腦就跑掉？若要成為文書處理達人，怎麼可以不會使用辦公軟體「Word」！《ETtoday新聞雲》特別為讀者整理出10招「Word」的實用小撇步，不管是寫論文、做企畫書，又或單純想要提升工作效率，只要學會了，一定可以在使用上更順手，甚至還可能讓別人對您投以崇拜的眼光！

（註1：本文以Word2013為例，不同版本內容可能有異）

（註2：所有圖片點擊均可放大）

一、尋找

有時打論文報告因為篇幅太長，就會找不到先前曾打過的資料、文字。

Step 1：點開螢幕最左上方的「常用」欄

Step 2：找到欄內最右邊的「編輯處」

Step 3：按下最上方的「尋找」鍵

Step 4：於「搜尋引擎」輸入特定字詞

Step 5：按下Enter或搜尋鍵，特定字詞就會出現黃色底，並被羅列出來

二、取代

終於透過Word檔打完文章，卻發現有好幾個特定用語或符號打錯了！

Step 1：點開螢幕最左上方的「常用」欄

Step 2：找到欄內最右邊的「編輯處」

Step 3：按下中間的「取代」鍵

Step 4：於「尋找目標」輸入特定用語或符號

Step 5：再於「取代為」輸入欲更改的內容

【狀況一】一次全部取代

Step 6：按下「全部取代」就能全部修正完畢

【狀況二】非全部改正

Step 6：將游標移至欲修改字詞的前方並按「取代」即可

三、排序

若要詳列很多人的名字時，為了避免爭議，通常會按照筆畫多寡排列。

Step 1：選取欲依照筆畫排列的所有文字

Step 2：點開螢幕最左上方的「常用」欄

Step 3：找到欄內的「段落」處

Step 4：點按「A、Z、向下箭頭」符號的「排序」鍵

Step 5：依需求勾選「遞增」或「遞減」

Step 6：按下「確定」即可

四、分頁符號

編輯Word時，某頁若還沒到最末行，但又想在「下頁的第一行」打字，通常會狂按鍵盤Enter鍵來換行；只是，若突然需要增加前頁內容，下頁的文字就會被跟著擠下去，或是刪減前頁內容，也會讓下頁文字跟著往上挪動。

Step 1：將游標放於要換頁的文字「前面」

Step 2：點開螢幕上方左邊數來第2個的「插入」欄

Step 3：找到欄內的「頁面」處

Step 4：按下「分頁符號」鍵，前頁增減就不會影響下頁

五、頁首頁尾

很多論文、報告等都必須將主題名稱固定於每頁的最上方或最下方。

Step 1：點開螢幕上方左邊數來第2個的「插入」欄

Step 2：找到欄內的「頁首及頁尾」處

Step 3：按下「頁首」或「頁尾」鍵

Step 4：選擇樣式

Step 5：在「鍵入文字」輸入特定字詞即可全部套用

Step 6：點開螢幕最右上方的頁首集頁尾工具「設計」欄

Step 7：找到欄內左邊數來第4個的「選項」處

Step 8：依需求勾選「首頁不同、奇偶數不同」

Step 9：按下欄內最右邊的「關閉頁首及頁尾」

六、頁碼

除了主題名稱外，頁數太多時，絕不能沒有編碼。

Step 1：點開螢幕上方左邊數來第2個的「插入」欄

Step 2：找到欄內的「頁首及頁尾」處

Step 3：按下「頁碼」鍵

Step 4：依需求選擇「頁面頂端、頁面底端、頁碼邊界、目前位置」

Step 5：選擇樣式

【狀況一】目錄頁不編碼

Step 6：按下「插入」欄內的「頁碼」鍵

Step 7：點選「頁碼格式」

Step 8：於「頁碼編排方式」設定「起始頁碼」為0

Step 9：點開螢幕上方最右邊的頁首及頁尾工具「設計」欄

Step 10：找到欄內的「選項」處

Step 11：勾選「首頁不同」即可



【狀況二】封面和目錄頁不編碼

Step 6：游標點選第二頁（目錄頁）的最末行

Step 7：點開螢幕上方左邊數來第3個的「版面設置」欄

Step 8：找到欄內的「版面設定」處

Step 9：點開最右邊的「分隔設定」鍵

Step 10：點「分隔符號」中的「下一頁」

（將封面和目錄自成一章節，後續正文則為另一章節）

Step 11：按兩下第三頁（正文）的頁碼

Step 12：於「頁碼」鍵內點選「頁碼格式」

Step 13：於「頁碼編排方式」設定「起始頁碼」為1

Step 14：點開螢幕上方最右邊的頁首及頁尾工具「設計」欄

Step 15：找到欄內的「導覽」處

Step 16：取消「連結到前一節」

Step 17：按兩下第一頁或第二頁（封面或目錄）的頁碼

Step 18：於「頁碼」鍵內選擇「移除頁碼」即可

七、浮水印

撰寫企畫案時，可能需要將公司LOGO或名稱當背景。

Step 1：點開螢幕上方左邊數來第3個的「設計」欄

Step 2：找到欄內的「頁面背景」處

Step 3：點開最左邊的「浮水印」鍵

Step 4：按下「自訂浮水印」

【狀況一】放置圖片檔

Step 5：點選「圖片浮水印」並「選取圖片」

Step 6：依需求設定「縮放比例、刷淡」

Step 7：按下「確定」即可

【狀況二】放置文字

Step 5：點選「文字浮水印」

Step 6：依需求設定「語言、文字、字型、大小、色彩、版面配置、半透明」

Step 7：按下「確定」即可

八、欄

做報告如果需要左、右兩邊對比，就非常需要學會這個技巧。

Step 1：點開螢幕上方左邊數來第4個的「版面配置」欄

Step 2：找到欄內的「版面設定」處

Step 3：點開「欄」鍵

Step 4：依需求點選即可

九、註腳

寫論文時，可能會引用很多資料，必須將來源標明在底部。

Step 1：將游標置於欲標明註腳的文字後方

Step 2：點開螢幕上方左邊數來第5個的「參考資料」欄

Step 3：找到欄內的「註腳」處

Step 4：按下最左邊的「插入註腳」

Step 5：滑到頁面底部輸入內容即可

十、文件內如使用特殊字型，萬一換了沒有該字型的電腦，就會讀取不出來

Step 1：選好特定字體後按下深藍色的「檔案」

Step 2：按下「另存新檔」

Step 3：螢幕會跳出新視窗，點選最底部的「工具」

Step 4：按下「儲存選項」，螢幕會再跳一個新視窗

Step 5：勾選下方「共用此文件時保留精準度」內的「在檔案內嵌字型」

Step 6：依需求勾選「只嵌入文件中使用的字元」

（若勾選該選項，則不會將整個字型檔案都放入文件內，可縮減檔案大小）

Step 7：按下最底部的「確定」

Step 8：再按下「儲存」鍵即可完成內嵌

上述10招小技巧只要動動滑鼠就能輕鬆上手，除此之外，本站也曾報導《不會排版超崩潰！ Word實用編排技巧做報告不再死板》供讀者參考，相信您學會以後，不但能夠提升工作效率，還能在其他人面前秀一波！